Не только дроны, – Шмыгаль сказал, на какие еще средства борьбы делает акцент Украина

Дроны стали мощным средством в борьбе с российскими оккупантами. Именно поэтому Украина поставила себе цель в этом году изготовить не менее миллиона собственных БПЛА. В то же время в правительстве страны говорят, что беспилотники – не единственное оружие, на которое они делают ставку.

Во время пресс-конференции 4 марта премьер Шмыгаль заявил, что в 2024 году Украина имеет мощности для производства более миллиона дронов. Также глава правительства рассказал, на какие средства борьбы и защиты государство еще выделило средства, передает 24 Канал.

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Не одними дронами

По словам Шмыгаля, на организацию производства беспилотников было выделено почти 40 миллиардов гривен. Более 40 миллиардов также пойдет на саму закупку БПЛА. Причем, отметил чиновник, 50 процентов этих средств планируют потратить на покупку оружия именно у украинских производителей.

В то же время премьер отметил, что Украина делает акцент не только на дронах, но также на РЭБ, средствах радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что россияне не сильно от нас отстают, и сегодняшняя война технологий требует особых усилий.

И РЭБ становится одним из ключевых средств защиты нашего воздушного пространства, наших объектов, наших городов,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, правительство выделило более 20 миллиардов гривен на фортификационные укрепления и рубежи. Речь идет о качественных бетонных фортификационных сооружениях и взрывных инженерных заграждениях.

Как Украина производит собственное оружие против россиян: последние новости

В нашем государстве создали окопную систему радиоэлектронной борьбы под названием AD Counter FPV. Она может блокировать частоты российских FPV-дронов. Такая система весит 3 килограмма без аккумулятора. Ее удобно устанавливать на автомобиле.

Недавно прошли испытания украинские аналоги российских "Ланцетов".

Украина изготовила ракету, которая способна поразить цель на расстоянии 700 километров.

Кроме того, премьер-министр рассказал, что Украина плодотворно работает с мировыми лидерами по вооружению. Сейчас можно говорить о 5 заключенных контрактов и около 5 созданных совместных предприятий в сотрудничестве с западными производителями оружия. "Эта работа продолжается, этих предприятий будет десятки", – пообещал Шмыгаль.