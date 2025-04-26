Лучший вариант: как Европа может помочь украинскому ВПК

Западные СМИ пишут о том, что страны Европы рассматривают возможность увеличения поддержки оборонно-промышленного комплекса Украины вместо прямых поставок оружия. Наше государство сейчас производит большое количество вооружения.

Поэтому союзники будут финансировать производство оружия, то Украина будет иметь возможности для наращивания его использования. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Возможность наращивать производство

Павел Нарожный отметил, что эту модель начали датчане, когда начали финансировать производство гаубиц "Богдана" в Украине. У них не было своего собственного производства, поэтому пришли в наше государство и начали финансировать производство.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент украинского оружия на фронте. Он сообщал, что сейчас до 40% всего оружия, которое используется на поле боя – это боеприпасы украинского производства. Есть возможности наращивания производства.

У нас относительно небольшая экономика. Тем более она сильно пострадала во время полномасштабного вторжения. Если наши союзники будут финансировать производство оружия, то у нас есть абсолютно все возможности для наращивания использования,

– сказал военный эксперт.

В 2025 году Украина может изготовить до 7 миллионов FPV-дронов в Украине, а также 3 тысячи крылатых ракет. Говорится прежде всего о ракетах "Нептун". Возможно, "Барс", беспилотных ракетах формата "Паляница".

Такая модель будет означать не только финансирование производства оружия. Это рабочие места в Украине, налоги, уплаченные на нашей территории, технологии, которые останутся нам, наше оружие, которое Украина сама разрабатывает и использует.

"Вспомним морские дроны, которые почти полностью уничтожили Черноморский флот России. Мы можем многое вспомнить. Воздушные силы показывали управляемую авиабомбу украинского производства. К сожалению, пока только фотографии. Какой-то информации о ней не дали. Но это также очень перспективное и хорошее направление развития", – подчеркнул Нарожный.

По его словам, направлений развития, в которых может работать Украина, очень много. Поэтому финансирование украинского оружия для нас – это наиболее выигрышная ситуация.