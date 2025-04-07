Оборонка Украины за войну выросла с 70 миллиардов до 1,5 триллиона гривен, – Костенко

Украинский оборонно-промышленный комплекс существенно вырос с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. Говорится о росте с 70 миллиардов гривен в 2022 году до 1,5 триллиона – в 2025-м.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко в программе Игоря Долгова на ютуб-канале Укринформа.

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Роман Костенко отметил, что гарантом безопасности нашего государства является только собственный ОПК, обученная армия и идеологически подготовленный народ, который готов и подготовлен для того, чтобы сдерживать врага.

В 2022 году наш оборонно-промышленный комплекс выполнил государственные заказы на сумму около 70 – 80 миллиардов гривен – это были его возможности. В 2023 году эта сумма уже составляла более 200 миллиардов, в 2024-м – почти 400 миллиардов, а в 2025 году он готов выполнить заказ на 1,5 триллиона гривен,

– рассказал нардеп.

Он отметил, что такой рост произошел не из-за того, что цены на определенные товары выросли, а из-за того, что украинский ОПК значительно развился. Это касается не только государственных предприятий, потому что значительную часть украинской оборонки составляют частные предприятия, которые возникли во время войны.

"Эти 1,5 триллиона гривен – это результат наших возможностей, в частности, на основе старых технологий, которые все равно остаются важными. Например, необходимо ремонтировать танки, и это тоже включает ремонтные заводы. Кроме того, мы активно развиваем ракетное вооружение и дроновую индустрию, которая сейчас развивается очень быстро", – отметил секретарь комитета Рады.

К слову, журналисты The Economist писали, что Европа хочет вооружить Украину до зубов, независимо от того, придерживается прекращения огня или нет. С этой целью 19 марта Еврокомиссия очертила двухсоставную "стратегию дикобраза" для нашего государства.