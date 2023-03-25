Ракеты будут делать "зеки" и студенты: в России нашли лазейку, как увеличить производство
Источник:Defence Express
Россия несет бешеные потери на поле боя не только в живой силе, но и в вооружении. Чтобы восстановить утраченную технику, к ее производству начали привлекать студентов и "зеков".
Только в Курганской области России кремлевские пропагандисты на 30 процентов увеличили госзаказ для вузов, где будут готовить специалистов по изготовлению "оружия смерти". А "производственная практика" на таких заводах может стать едва ли непрерывной.
Смотрите также Крест на "Силе Сибири-2" и вассалитет Путина: как Китай строит новый мировой порядок
Ракеты будут делать студенты и "зеки"
В Курганской области расположены сразу 3 стратегических предприятия военно-промышленного комплекса России. Там производят БМП-3, БМД-4М и другие легкие гусеничные бронемашины на нужды оккупантов. Кроме того, на заводе "Курганприбор" производят зенитные, противотанковые и ракеты класса "воздух – воздух".
Всего на трех предприятиях в Курганской области работают 1700 специалистов. Однако этих сил недостаточно, чтобы унять аппетиты оккупантов. Они планируют увеличить штат еще на 1500 человек, из которых почти 90 процентов – зарезервированы под студентов.
Также к производству оружия планируют привлечь и "зеков". Такие "производственные дивизионы" уже стали обычной практикой для кремлевского режима. Российское правительство приняло еще в 2021 году концепцию, позволяющую использовать заключенных в "гражданских" секторах экономики. А чтобы привлечь их еще и к производству оружия, приняли еще одно специальное постановление.
Кремлевский режим еще остается в "плюсе", поскольку студентам не нужно платить. Работники заводов получают высокую для своего региона зарплату на уровне 70 тысяч рублей или в эквиваленте 900 долларов в месяц. Студенты же будут производить оружие даром, работая почти непрерывно во время так называемой "производственной практики".
"Беспредельные ресурсы" России заканчиваются
- На бумаге оккупанты заявляют о своих "безграничных ресурсах", хотя на самом деле это не соответствует действительности. Чтобы потери живой силы были менее ощутимы, Россия начинает отправлять на войну заключенных за "самоволку". Хотя за такое нарушение должны освобождать от службы в армии, оккупанты нашли лазейку, чтобы отправлять их на фронт повторно.
- Поскольку Россия несет бешеные потери на поле боя, то нужно восстанавливать ресурсы. Да, оккупанты планируют привлечь еще 400 тысяч контрактников. И хотя достойного снабжения армии нет, россиян все равно будут бросать на фронт.
- Поддержать своих на фронте Россия не может даже в гуманитарной сфере. Помочь военным на фронте привлекают даже заключенных. Они же присылают "гуманитарку", учитывая свои возможности. Поэтому оккупанты на передовой получают туалетную бумагу и вермишель быстрого приготовления.