Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, расположение Украины достаточно выгодно для дальнейшего сбыта оружия.
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Заинтересованность Германии
Олег Жданов объяснил, что западные оружейники осуществляют целенаправленную деятельность в этом вопросе.
Страны-партнеры потихоньку начинают протаптывать себе дорожку для того, чтобы "зайти" в Украину именно с производством своего оружия.
– подчеркнул он.
По его мнению, одна из заинтересованных сторон – Германия, в которой и произошел прорыв в разрешительной тенденции поставок вооружения Украине.
В частности, известно, что одна немецкая компания ведет переговоры с Украиной о размещении завода по производству оружия.
"Этот завод хотят построить и запустить на нем новый танк "Пантера", – рассказал военный эксперт.
Впрочем, это далеко не все.
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Выгодно ли будет Украине
Олег Жданов объяснил, что Запад прекрасно понимает, что ВСУ ожидает полное перевооружение.
"Это очень мощный рынок вооружения", – подчеркнул он.
По его словам, у нас было 800 танков в боевом составе до войны. Есть вероятность, что после окончания войны мы развернем армию численностью не 350 тысяч, а, например, 450 тысяч.
Поэтому танков может быть и 900, и 1000. 1000 танков – это огромный оборонный заказ. А сколько боевых бронированных машин, артиллерии, стрелкового вооружения нужно изготовить и положить в склады?
– объяснил он.
Военный эксперт объяснил, что также британцы готовы заходить в Украину: строить здесь заводы, создавать здесь рабочие места, изготавливать оружие с надеждой, что либо его продадут нам, либо другим странам на международном рынке.
"Тем более, что размещение нашей страны достаточно выгодно", – обратил внимание он.
К тому же, еще и другие европейские оборонные компании тоже ведут переговоры с Украиной.
Причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию во главу угла на запад в Украину со своим производством,
– подчеркнул Жданов.
По его мнению, западные страны хотят создать на территории Украины вооруженный хаб.
Украина использует БпЛА для обороны
- Еще 17 октября в Укроборонпроме анонсировали выход нового беспилотника. Это произошло после того, как оккупанты атаковали Киев так называемыми БпЛА "Герань-2", а на самом деле иранскими Shahed 136.
- Известно, что дальность полета дрона – 1000 километров. Вес боевой части – 75 кг. Взлетный вес устройства – 200 кг.
- Оборонное ведомство нашего государства в 2023 году планировалось потратить на беспилотные летательные аппараты около 20 миллиардов гривен.
- Украинская компания UA Dynamics разработала ударно-разведывательный беспилотник Punisher. Дрон уже одобрен к применению подразделениями Сил специальных операций ВСУ.