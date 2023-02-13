Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, расположение Украины достаточно выгодно для дальнейшего сбыта оружия.

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Заинтересованность Германии

Олег Жданов объяснил, что западные оружейники осуществляют целенаправленную деятельность в этом вопросе.

Страны-партнеры потихоньку начинают протаптывать себе дорожку для того, чтобы "зайти" в Украину именно с производством своего оружия.

– подчеркнул он.

По его мнению, одна из заинтересованных сторон – Германия, в которой и произошел прорыв в разрешительной тенденции поставок вооружения Украине.

В частности, известно, что одна немецкая компания ведет переговоры с Украиной о размещении завода по производству оружия.

"Этот завод хотят построить и запустить на нем новый танк "Пантера", – рассказал военный эксперт.

Впрочем, это далеко не все.

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Выгодно ли будет Украине

Олег Жданов объяснил, что Запад прекрасно понимает, что ВСУ ожидает полное перевооружение.

"Это очень мощный рынок вооружения", – подчеркнул он.

По его словам, у нас было 800 танков в боевом составе до войны. Есть вероятность, что после окончания войны мы развернем армию численностью не 350 тысяч, а, например, 450 тысяч.

Поэтому танков может быть и 900, и 1000. 1000 танков – это огромный оборонный заказ. А сколько боевых бронированных машин, артиллерии, стрелкового вооружения нужно изготовить и положить в склады?

– объяснил он.

Военный эксперт объяснил, что также британцы готовы заходить в Украину: строить здесь заводы, создавать здесь рабочие места, изготавливать оружие с надеждой, что либо его продадут нам, либо другим странам на международном рынке.

"Тем более, что размещение нашей страны достаточно выгодно", – обратил внимание он.

К тому же, еще и другие европейские оборонные компании тоже ведут переговоры с Украиной.

Причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию во главу угла на запад в Украину со своим производством,

– подчеркнул Жданов.

По его мнению, западные страны хотят создать на территории Украины вооруженный хаб.

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