Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, розташування України є доволі вигідним для подальшого збуту зброї.

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Зацікавленість Німеччини

Олег Жданов пояснив, що західні зброярі наразі здійснюють цілеспрямовану діяльність у цьому питанні.

Країни-партнери потихеньку починають протоптувати собі доріжку для того, щоб "зайти" в Україну саме з виробництвом своєї зброї,

– наголосив він.

На його думку, одна із зацікавлених сторін – Німеччина, в якій і відбувся прорив у дозвільній тенденції постачання озброєння Україні.

Зокрема, відомо, що одна німецька компанія веде перемовини з Україною щодо розміщення заводу з виробництва зброї.

"Цей завод хочуть побудувати та запустити на ньому новий танк "Пантера", – розповів військовий експерт.

Втім, це ще далеко не все.

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Чи вигідно буде Україні

Олег Жданов пояснив, що Захід чудово розуміє, що на ЗСУ очікує повне переозброєння.

"Це дуже потужний ринок озброєння", – наголосив він.

За його словами, у нас було 800 танків у бойовому складі до війни. Є вірогідність, що після закінчення війни ми розгорнемо армію чисельністю не 350 тисяч, а, наприклад, 450 тисяч.

Тому танків може бути й 900, і 1000. 1000 танків – це величезне оборонне замовлення. А скільки бойових броньованих машин, артилерії, стрілецького озброєння треба виготовити та покласти в склади?

– пояснив він.

Військовий експерт пояснив, що також британці готові заходити в Україну: будувати тут заводи, створювати тут робочі місця, виготовляти зброю з надією, що або його продадуть нам, або іншим країнам на міжнародному ринку.

"Тим паче, що розміщення нашої країни доволі вигідне", – зосередив увагу він.

До того ж ще й інші європейські оборонні компанії теж ведуть перемовини з Україною.

Причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію на перше місце в черзі на захід в Україну зі своїм виробництвом, – наголосив Жданов.

На його думку, західні країни хочуть створити на території України збройний хаб.

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