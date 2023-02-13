Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, розташування України є доволі вигідним для подальшого збуту зброї.
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Зацікавленість Німеччини
Олег Жданов пояснив, що західні зброярі наразі здійснюють цілеспрямовану діяльність у цьому питанні.
Країни-партнери потихеньку починають протоптувати собі доріжку для того, щоб "зайти" в Україну саме з виробництвом своєї зброї,
– наголосив він.
На його думку, одна із зацікавлених сторін – Німеччина, в якій і відбувся прорив у дозвільній тенденції постачання озброєння Україні.
Зокрема, відомо, що одна німецька компанія веде перемовини з Україною щодо розміщення заводу з виробництва зброї.
"Цей завод хочуть побудувати та запустити на ньому новий танк "Пантера", – розповів військовий експерт.
Втім, це ще далеко не все.
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Чи вигідно буде Україні
Олег Жданов пояснив, що Захід чудово розуміє, що на ЗСУ очікує повне переозброєння.
"Це дуже потужний ринок озброєння", – наголосив він.
За його словами, у нас було 800 танків у бойовому складі до війни. Є вірогідність, що після закінчення війни ми розгорнемо армію чисельністю не 350 тисяч, а, наприклад, 450 тисяч.
Тому танків може бути й 900, і 1000. 1000 танків – це величезне оборонне замовлення. А скільки бойових броньованих машин, артилерії, стрілецького озброєння треба виготовити та покласти в склади?
– пояснив він.
Військовий експерт пояснив, що також британці готові заходити в Україну: будувати тут заводи, створювати тут робочі місця, виготовляти зброю з надією, що або його продадуть нам, або іншим країнам на міжнародному ринку.
"Тим паче, що розміщення нашої країни доволі вигідне", – зосередив увагу він.
До того ж ще й інші європейські оборонні компанії теж ведуть перемовини з Україною.
Причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію на перше місце в черзі на захід в Україну зі своїм виробництвом, – наголосив Жданов.
На його думку, західні країни хочуть створити на території України збройний хаб.
Україна використовує БпЛА для оборони
- Ще 17 жовтня в Укроборонпромі анонсували вихід нового безпілотника. Це сталось після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.
- Відомо, що дальність польоту дрона – 1 000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів. Злітна вага пристрою – 200 кілограмів.
- Оборонне відомство нашої держави у 2023 році запланувало витратити на безпілотні літальні апарати близько 20 мільярдів гривень.
- Українська компанія UA Dynamics розробила ударно-розвідувальний безпілотник Punisher. Дрон уже схвалили до застосування підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ.