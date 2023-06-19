Секретарь СНБО Алексей Данилов не назвал страны, чья продукция обнаружена в средствах поражения детей и граждан. Он отметил, что эти страны проинформированы по этому поводу. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Никаких подковерных переговоров
Он предположил, что эта досадная ситуация произошла из-за того, что россияне закупали комплектующие для изготовления ракет раньше.
Если мы увидим новые комплектующие из стран, которые сегодня участвуют в санкционной политике в отношении России, мы это сделаем публично. Тогда все поняли, как это происходит,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Двойные стандарты, подчеркнул он, должны быть позади. Никаких подковерных переговоров быть не может. Должна быть публичная позиция.
"Если вы помогаете стране-террористке производить средства поражения наших детей, имейте в виду, что мы обязательно об этом сообщим мировому сообществу", – предупредил Данилов.
По его мнению, никаких компонентов россиянам поставлять не будут.
Алексей Данилов предупредил страны, предоставляющие России комплектующие для ракет: смотрите видео
Относятся с негативом
Россия также продолжает сотрудничество с Ираном, поставляемый ей беспилотниками и другим оружием и комплектующими.
"В то же время, Израиль и многие другие страны с большим негативом относятся к этому. Они не имеют никакого желания, чтобы страна, которая с 1979 года находится под санкциями, помогала стране-террористке убивать наших мирных граждан", - отметил Алексей Данилов.
Россия обходит санкции и продолжает производить оружие
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил обеспечение условия, чтобы ракетные обстрелы Украины стали невозможными. Для этого необходимо уничтожить саму возможность производства ракет Россией. Ведь страна-агрессорка получает "критические компоненты для производства ракет". Изготовлены они компаниями из разных стран мира, в частности, стран-союзников Украины.
- Зеленский отметил, что эти компоненты в обход санкций, разными путями поставляют в Россию. Он заявил, что в одной из ракет, ударивших 13 июня по Кривому Рогу, примерно "50 компонентов – произведены в других странах".