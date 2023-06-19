Секретарь СНБО Алексей Данилов не назвал страны, чья продукция обнаружена в средствах поражения детей и граждан. Он отметил, что эти страны проинформированы по этому поводу. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Никаких подковерных переговоров

Он предположил, что эта досадная ситуация произошла из-за того, что россияне закупали комплектующие для изготовления ракет раньше.

Если мы увидим новые комплектующие из стран, которые сегодня участвуют в санкционной политике в отношении России, мы это сделаем публично. Тогда все поняли, как это происходит,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Двойные стандарты, подчеркнул он, должны быть позади. Никаких подковерных переговоров быть не может. Должна быть публичная позиция.

"Если вы помогаете стране-террористке производить средства поражения наших детей, имейте в виду, что мы обязательно об этом сообщим мировому сообществу", – предупредил Данилов.

По его мнению, никаких компонентов россиянам поставлять не будут.

Алексей Данилов предупредил страны, предоставляющие России комплектующие для ракет: смотрите видео

Относятся с негативом

Россия также продолжает сотрудничество с Ираном, поставляемый ей беспилотниками и другим оружием и комплектующими.

"В то же время, Израиль и многие другие страны с большим негативом относятся к этому. Они не имеют никакого желания, чтобы страна, которая с 1979 года находится под санкциями, помогала стране-террористке убивать наших мирных граждан", - отметил Алексей Данилов.

Обратите внимание! Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что ракеты, которыми россияне наносили удары по Украине осенью и зимой, датированы летом 2022 года. Также обнаружены ракеты, сделанные осенью 2022 года. Он подчеркнул, что это плохие новости, ведь россияне "продолжают производить ракеты и имеют запчасти для этого". Это означает, что снабжение до сих пор происходит. Именно поэтому необходим контроль соблюдения санкций.

Россия обходит санкции и продолжает производить оружие