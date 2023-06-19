Секретар РНБО Олексій Данілов не назвав країни, чию продукцію виявлено у засобах ураження українських дітей та громадян. Він зазначив, що ці країни проінформовані щодо цього. Про це він розповів 24 Каналу.

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Жодних підкилимних перемовин

Він припустив, що ця прикра ситуація сталася через те, що росіяни закуповували комплектуючі для виготовлення ракет раніше.

Якщо ми побачимо нові комплектуючі з країн, які на сьогодні беруть участь у санкційній політиці щодо Росії, ми це зробимо публічно. Тоді всі зрозуміли, як це відбувається,

– підкреслив секретар РНБО.

Подвійні стандарти, наголосив він, мають бути в минулому. Жодних підкилимних перемовин бути не може. Має бути публічна позиція.

"Якщо ви допомагаєте країні-терористці виробляти засоби ураження наших дітей, майте на увазі, що ми обов'язково про це повідомимо світовій спільноті", – попередив Данілов.

На його думку, жодних компонентів росіянам постачати вже не будуть.

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Ставляться з негативом

Росія також продовжує співпрацю з Іраном, який постачає їй безпілотники та іншу зброю та комплектуючі.

"Водночас Ізраїль та багато інших країн з великим негативом ставляться до цього. Вони не мають жодного бажання, щоб країна, яка з 1979 року перебуває під санкціями, допомагала країні-терористці вбивати наших мирних громадян", – зауважив Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що ракети, якими росіяни завдавали ударів по Україні восени та взимку, датовані літом 2022 року. Також виявляють ракети, зроблені восени 2022 року. Він наголосив, що це погані новини, адже росіяни "продовжують виготовляти ракети та мають запчастини для цього". Це означає, що постачання досі відбувається. Саме тому необхідний контроль за дотриманням санкцій.

Росія обходить санкції і продовжує виготовляти зброю