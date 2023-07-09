"Арсенал свободного мира": Украина планирует увеличить производство танков и бронетехники

Целью Украины является увеличение производства собственного оружия и техники, чтобы не быть постоянно зависимой от помощи партнеров. Планируется наращивать производство не только боеприпасов, но и техники, в частности танков и бронетехники.

Об этом в интервью заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Он подчеркнул, что сейчас страна уже производит больше снарядов, чем в прошлом году.

Интересно Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Должны быть амбициозными

Камышин заявил, что Украина планирует увеличить производство собственных танков и бронемашин, а в будущем стать экспортером оружия. Министр подчеркнул, что в июне 2023 года страна смогла изготовить больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за 2022 год. В реалиях полномасштабной войны с русскими захватчиками именно это оружие стало главной силой. Также Украина нарастила производство противотанковых комплексов "Стугна-П"

Кроме того, Украина практически прекратила производство боеприпасов после распада Советского Союза. Все запасы, которыми располагала страна, очень быстро иссякли после полномасштабного вторжения России. Именно поэтому Камышин считает нужным максимально наращивать собственное производство.

Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель – сделать Украину арсеналом свободного мира,

– заявил Камышин.

По прогнозам министра, увеличить производство Украина сможет в ближайшие 3 – 6 месяцев. В долгосрочной перспективе Камышин намерен сделать Украину передовым производителем оружия. Ведь в 2012 году наша страна такова и была – мы занимали 4 место среди всех стран мира по количеству экспортированного оружия. Для наращивания производства танков и бронетехники Камышин поощряет иностранных производителей приехать в Украину.

В Украине планируют производить западное оружие

Владимир Зеленский в июне заявил, что Украина должна улучшить собственный оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы изготавливать западное оружие. Это усугубит украинский флот, воздушный щит, а также безопасность в киберпространстве. Кроме того, по мнению Зеленского, наладить такое производство вполне реально.

Более того, хотя возможности украинского производства несколько ограничены, однако уже начали изготавливать морские дроны.

"Системы необходимого оружия: ПВО, танки, пушки бронетехника, поставляемые партнерами, мы стремимся производить и локализовать в Украине", - заявил Президент Украины.