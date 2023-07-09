Про це в інтерв'ю заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Він наголосив, що нині країна вже виготовляє більше снарядів, ніж торік.

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Маємо бути амбітними

Камишін заявив, що Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин, а у майбутньому – стати експортером зброї. Міністр наголосив, що у червні 2023 року країна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік. У реаліях повномасштабної війни з російськими загарбниками саме ця зброя стала головною силою. Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П"

Окрім того, Україна практично припинила власне виробництво боєприпасів після розпаду Радянського Союзу. Усі запаси, які мала країна, дуже швидко вичерпалися після повномасштабного вторгнення Росії. Саме тому Камишін вважає за потрібне максимально нарощувати власне виробництво.

Ми маємо бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу,

– заявив Камишін.

За прогнозами міністра, збільшити виробництво Україна зможе у найближчі 3 – 6 місяців. У довгостроковій перспективі Камишін планує зробити Україну передовим виробником зброї. Адже у 2012 році наша країна такою і була – ми посідали 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї. Для нарощування виробництва танків та бронетехніки Камишін заохочує іноземних виробників приїхати в Україну.

В Україні планують виробляти західну зброю

Володимир Зеленський у червні заявив, що Україна має покращити власний оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, аби виготовляти західну зброю. Це посилить український флот, повітряний щит, а також безпеку в кіберпросторі. Крім того, на думку Зеленського, налагодити таке виробництво цілком реально.

Ба більше, хоча можливості українського виробництва дещо обмежені, проте вже почали виготовляти морські дрони.

"Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України.