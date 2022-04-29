Прокуратура открыла производство из-за авиаудара россиян по Запорожью и похищения зерна
Украинские прокуроры продолжают документировать преступления, совершенные российскими оккупантами. В частности, в Запорожье открыли 2 уголовных производства из-за бомбардировки и похищения зерна.
В результате авиаудара травмировались 5 человек. Среди пострадавших был 11-летний ребенок.
К теме На Запорожье оккупанты уничтожили Стеллу памяти погибших во время Второй мировой войны
Запорожская прокуратура возбудила 2 уголовных дела против захватчиков
Российские оккупанты 28 апреля обстреляли Запорожье. В этой связи прокуратура открыла уголовное производство. Захватчики применили ракету класса Х-55 "воздух-земля". Она прилетела в приватный сектор города.
В результате вражеской атаки разрушены жилые дома. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик,
– рассказали в прокуратуре.
Еще одно производство было открыто из-за похищения оккупантами зерна. По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая мирным жителям, ограбили филиал одного из сельхозобществ в Каменце-Днепровской.
Они украли 61 тонну пшеницы и другое имущество. Награбленное оккупанты вывезли на грузовом транспорте, также находившемся в распоряжении филиала.
Стоит посмотреть – российские оккупанты уничтожили 2 дома на Запорожье ракетой за 6.5 миллиона