Недостаточное финансирование бойцов, – прокуратура назвала мотивы заминировавшего правительство

4 августа 2021 , 14:39
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Источник:

фейсбук Надежды Максимец

Ветерана АТО, который пришел с гранатой в здание правительства, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители назвали предварительные мотивы его действий.

С Владимиром Прохничем работают следователь и процессуальный руководитель. Сейчас в прокуратуре называют лишь предварительные причины действий ветерана.

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В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих,
– заявила прокурор Надежда Максимец.

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Автор: Софія Мінджоса