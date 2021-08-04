Недостаточное финансирование бойцов, – прокуратура назвала мотивы заминировавшего правительство
4 августа 2021 , 14:39Читати новину українською
Источник:фейсбук Надежды Максимец
Ветерана АТО, который пришел с гранатой в здание правительства, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители назвали предварительные мотивы его действий.
С Владимиром Прохничем работают следователь и процессуальный руководитель. Сейчас в прокуратуре называют лишь предварительные причины действий ветерана.
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В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих,
– заявила прокурор Надежда Максимец.
Что известно о захвате правительства
- Утром 4 августа неизвестный мужчина пришел с гранатой в здание Кабинета Министров. Нападавший угрожал ее взорвать, если его не впустят внутрь.
- Выяснилось, что неизвестный мужчина – ветеран АТО Владимир Прохнич. По данным СМИ, у него была минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга.
- Для того, чтобы остановить нападавшего, правоохранители привезли с другого конца Киева его друга. После разговора с товарищем мужчина решил сдаться и даже извинился за свои действия.
- Теперь ветерану грозит до 15 лет тюрьмы, ведь против него планируют открыть уголовное дело.
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