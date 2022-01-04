Прокурор мог отозвать ходатайство об аресте Порошенко, но в ГБР отрицают

Прокурор отозвал из Печерского райсуда ходатайство о мере пресечения (содержания под стражей) по делу пятого президента Петра Порошенко. Однако в Государственном бюро расследований это отрицают.

В постановлении указано, что в суд поступило ходатайство от следователя ГБР Максима Дзвоника о применении меры пресечения в производстве Порошенко.

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Ходатайство вернули

Однако перед началом рассмотрения прокурор якобы подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Следственный судья пересмотрел материалы производства и прокурора о возвращении ходатайства. Он пришел к выводу, что уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя или прокурора.

Однако решил выйти из принципа диспозитивности и вернул ходатайство.

В ГБР опровергают

ГБР обнародовало заявление, что информация об отзыве ходатайства относительно меры пресечения Порошенко не соответствует действительности.

Вышеуказанная информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались,

– говорится в заметке ГБР.

Что известно о деле Порошенко