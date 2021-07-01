Прокуроры будут просить суд продлить Медведчуку домашний арест

1 июля 2021 , 09:34
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Источник:

Укринформ

Представители Офиса генпрокурора подадут в суд ходатайство о продлении меры пресечения для Виктора Медведчука. Речь идет о круглосуточном домашнем аресте.

Прокуроры обратятся с ходатайством поскольку срок действия предыдущего решения суда истекает 9 июля. Если меру пресечения пророссийскому нардепу не продлят, то он выйдет на свободу.

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Заметим, ранее прокуроры пытались обжаловать круглосуточный домашний арест для Медведчука. Они просили суд, чтобы кума Владимира Путина взяли под стражу. В то же время адвокаты политика вообще требовали смягчить ему меру пресечения.

Однако суд отклонил оба ходатайства и оставил свое решение без изменений.

 

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Автор: Софія Мінджоса