Промелькнула вся жизнь, – Данилюк попал на мотоцикле в ДТП из-за падения на дорогу дерева

Александр Данилюк рассказал, что в ночь с 17 на 18 августа попал в ДТП. Политик ехал на мотоцикле, и вдруг непогода прямо перед ним свалила дерево.

Данилюк отметил, что "родился в рубашке". На дорогу, по которой ехал политик, порывы ветра свалили дерево "сухостой".

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Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса (спасибо моему тренеру и партнеру по мотокроссу Roman Morozov). Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился "проскочить",

– поделился деталями Данилюк.

Политик рассказал, что ему пришлось лететь метров 40. А пока не "остановился", перед глазами промелькнула вся жизнь.

Вслед за Данилюком в это же дерево врезался автомобиль. Он чудом не задел политика. Данилюк поблагодарил своего ангела-хранителя, который не оставил его в такую минуту.

По словам политика, поврежденная машина сразу не остановилась. Впоследствии он увидел ее примерно в 200 метрах от места ДТП. К счастью, жертв в результате инцидента не было.

Данилюк отметил, что мотоциклу, который он очень любил, – "каюк". Транспортное средство приняло на себя весь удар.

"Особая благодарность Николаю на "Ланосе", которой помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и быстро убрать дерево, чтобы уберечь других от новых столкновений", – заявил политик.

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Спасатели 17 августа объявили штормовое предупреждение в ряде областей Украины.

Вскоре погода существенно ухудшилась.

В частности, Хмельницкий накрыл настолько мощный ливень, что некоторые улицы превратились в реки. Кроме того, город страдал от шквального ветра и града.

Также от непогоды существенно пострадала Буковина. Сильный ветер ломал деревья. Завалы усложнили проезд на многих дорогах области.

Текст публикации Данилюка:

Родился в рубашке.

Вчера ночью по дороге домой, проходящей по лесу, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось, но это отдельная история – эти деревья и почему их не убирают.

Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса (спасибо моему тренеру и партнеру по мотокроссу Roman Morozov). Знал, что тормозить – смерть. Как-то умудрился "проскочить". Пролетел метров сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь – правду говорят.

Вслед за мной в это же дерево (на холме, его снизу не видно) врезался еще и автомобиль чудом меня не зацепил. Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! Но машина почему – то не остановилась сразу – уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава богу, все живы.

Мотоциклу гаплык. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он взял на себя весь удар.

Особая благодарность Николаю на "Ланосе", которой помог собрать вещи, зафиксировать мотоцикл и быстро убрать дерево, чтобы уберечь других от новых столкновений.

Через минут 30 приехала полиция – хорошие ребята. Спросили: "Где дерево?". Дерево оттащили на обочину. Это на нем я гордо сижу.