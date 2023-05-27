Позор на шоу Скабеевой: пропагандист повел себя на фейк об СССР, его высмеяли свои же
Российские пропагандисты без устали могут говорить о 3 вещах: "загнивающий Запад", "нацистов в Украине", "величие" и тоске по СССР. Отсутствие аналитического мышления только помогает им продуцировать больше маразматических заявлений.
В студии Скабеевой решили рассказать о "величии" Советского союза. Однако пропагандисты, как всегда, оконфузились из-за своей необразованности и отсутствия критического мышления, информирует 24 Канал.
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СССР и искусственный интеллект
На шоу "60 минут", ведущими которого являются Ольга Скабеева и Евгений Попов, пропагандисты дискутировали о Советском Союзе. В частности, о его мощи и важной роли в мировой истории. Среди гостей студии был депутат госдумы Леонид Калашников, решивший навести невероятный "аргумент".
Недавно английские ученые спросили у искусственного интеллекта, какое государство успешнее в истории человечества. Искусственный интеллект ответил – Советский Союз! Оказывается, СССР был самым успешным государством. Искусственный интеллект не ошибается!,
– заверил Леонид Калашников.
Он начал распинаться о том, насколько мощной была экономика Советского Союза и какие высокие показатели ВВП там достигали.
Ведущий Евгений Попов перебил его и подчеркнул, что 60% населения России до сих пор страдает и скучает по Советскому Союзу и никто вроде бы не умаляет его значение. Впрочем, он все же был вынужден признать, что "новость", на которую ссылается Калашников – фейковая.
"Не фейковая! Мне все показали, когда дали почитать новость! Я и вам это потом покажу!", – с пеной во рту кричал Калашников.
Однако ничего доказать так и не удалось. Буквально через несколько минут на экране показали скриншот из телеграм-канала, в котором пишут юмористические фейковые новости. Российский депутат был поражен и озадачен.
Депутат Госдумы оконфузился из-за фейка об СССР: смотрите видео
Позориться хотели до последнего
Пропагандист, впрочем, решил стыдиться дальше. Он прочитал еще одну новость, которая была видна на скриншоте, удивленно спрашивая: "Это что тоже фейк?". Вероятно, с первого раза до Калашникова не дошла фраза о вымышленных новостях.
"Вы вообще пользуетесь интернетом? Это же 21 век!", – удивленно спросил ведущий.
Один из гостей студии решил хоть как-то поддержать Калашникова, заявив, что действительно издание пишет новости, которые могли бы быть правдой.
Ну вот я и хочу, чтобы это было правдой!
– лаконично ответил депутат.
В игру снова вступил ведущий, добавив, что вот ChatGPT никогда бы не выдал подобного ответа. А все потому, что это искусственный интеллект, созданный американцами.
Фейк пропагандистов о ранении Залужного: что известно
- В середине мая россияне решили запустить фейковую информацию о якобы исчезновении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это быстро опровергли в Министерстве обороны. Замминистра Анна Маляр заявила, что Залужный на месте и выполняет свою работу. Она также добавила, что недавно с ним общалась.
- Затем Валерий Залужный опубликовал видео из собственного кабинета, где рассказал, что работает, а Украина обязательно победит. Но даже этого, естественно, было недостаточно для русской пропаганды. Они продолжили запускать ИПСО о ранении Главнокомандующего ВСУ. Мол, и сидит не так, и работать не может, и жесты странные показывает.
- Впрочем, наткнулась Россия только на другие опровержения. В частности, 26 мая украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан показал очередное видео вместе с Залужным. На этом заверил, что с Главнокомандующим все хорошо.
- Следует заметить, что волну фейков запустили в период "освобождение" Белгородщины от путинского режима. А также страхом перед началом контрнаступления ВСУ. Россия хотела деморализовать военных и гражданских, однако действие таких фейков слишком короткое. Их сразу можно опровергнуть.