Пропагандист призвал готовиться к боям в Карпатах: его высмеяли свои же
Российские пропагандисты продолжают поражать своими абсурдными заявлениями. Так, депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить "вторую армию мира" к боям в Карпатах и форсированию рек.
Сделал он это со ссылкой на слова своего хозяина Владимира Путина, который наговорил что-то о "работе до победы". Поэтому путинский приспешник решил поддержать больные фантазии кремлевского диктатора, пишет 24 Канал.
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Фантазии пропагандиста высмеяли его "коллеги"
Так, Гурулев почему-то уверен, что оккупационному войску удастся сдвинуть линию фронта и перед ними встанет задача "форсирования больших водных препятствий, штурм миллионных городов и боевых действий в Карпатах".
Что интересно "коллег" российского пропагандиста, в частности Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, изрядно рассмешило его заявление. Возможно, они не были готовы к такому полету фантазии Гурулева. Но Соловьев, известный своими циничными заявлениями о захвате почти половины цивилизованного мира, решил, что на Карпатах останавливаться не надо.
Да я бы и Пиренеи (горы между Францией и Испанией – 24 Канал) не спивал бы,
– заявил Соловьев.
Больше о российской лжи
- Россиянам не нравится, что системы противовоздушной обороны Patriot успешно сбивают их ракеты. Поэтому они придумали фейк якобы 14 декабря уничтожили 5 пусковых установок под Житомиром. Также пропагандисты придумали ликвидацию одной командирской машины и РЛС.
- В сети распространяется информация, будто украинцы завозят в Европу опасные супер бактерии. А российские пропагандисты уже успели связать это с работой "американских биолабораторий" в Украине.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не дает покоя, очевидно из-за своей эффективной работы. Поэтому Россия решила "объявить в розыск" Буданова. Впрочем, они не смогли определиться по какой статье Уголовного кодекса сделали это.