Пропагандист призвал готовиться к боям в Карпатах: его высмеяли свои же

Российские пропагандисты продолжают поражать своими абсурдными заявлениями. Так, депутат госдумы Андрей Гурулев призвал готовить "вторую армию мира" к боям в Карпатах и форсированию рек.

Сделал он это со ссылкой на слова своего хозяина Владимира Путина, который наговорил что-то о "работе до победы". Поэтому путинский приспешник решил поддержать больные фантазии кремлевского диктатора, пишет 24 Канал.

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Фантазии пропагандиста высмеяли его "коллеги"

Так, Гурулев почему-то уверен, что оккупационному войску удастся сдвинуть линию фронта и перед ними встанет задача "форсирования больших водных препятствий, штурм миллионных городов и боевых действий в Карпатах".

Что интересно "коллег" российского пропагандиста, в частности Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, изрядно рассмешило его заявление. Возможно, они не были готовы к такому полету фантазии Гурулева. Но Соловьев, известный своими циничными заявлениями о захвате почти половины цивилизованного мира, решил, что на Карпатах останавливаться не надо.

Да я бы и Пиренеи (горы между Францией и Испанией – 24 Канал) не спивал бы,

– заявил Соловьев.

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