На шоу Соловьева истерически озвучили новую идеологию: Россия должна выжить

Все чаще на пропагандистских каналах риторика "поднимем бровь, и Киев поймет все" меняется на нытье. Кажется, даже до самых упрямых представителей русского народа начинает доходить реальное положение дел.

Так, на пропагандистском шоу Владимира Соловьева очередной россиянин не удержал истерики на фоне побед ВСУ на фронте и помощи Украине от западных партнеров. Об этом рассказывает 24 канал.

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Новая идеология России

Он поставил перед Россией совсем другие цели, отличные от звучавших в начале так называемой "спецоперации". Теперь уже речь не идет ни о "двух-трех днях", ни о "денацификации", ни о других заявлениях величия России на фоне "немощности" Украины. Теперь уже россияне задумываются как бы им и самим выжить в результате хаоса, который сами и посеяли.

Более того, цели, о которых говорил пропагандист, он ставил не на ближайшее время, а на следующие по меньшей мере 10 лет.

Наша идеология на ближайшее десятилетие – выжить. Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство. Вот это все сберечь. Вот наша идеология на ближайшие десять лет,

– кричал он в эфире шоу Соловьева.

Истерика на пропагандистском шоу: видео

Пропагандисты России боятся Гааги

Также российские пропагандисты все больше отдают себе отчет, какая судьба ждет их после победы Украины. Они понимают, что в результате всех их действий они являются такой же неотъемлемой частью путинского режима.

Так, недавно Ольга Скабеева отметила, что в Украине нужно всех уничтожить, чтобы не платить репараций и не нести ответственности за свои преступления. Ведь в случае поражения России претензии Украины и мира будут звучать не только к их царю.

"Виновны будем все… Чтобы без Гаагских трибуналов, открытия уголовных производств, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо давить и давить, чтобы они обращались к нам для переговоров и установления мира", – истерически заявила пропагандистка.