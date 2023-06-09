Страна-террористка Россия 6 июня совершила одну из самых больших техногенных катастроф в Европе – разрушила Каховское водохранилище. Оккупанты и дальше не могут побороть зверское желание уничтожать гражданскую инфраструктуру в Украине.

Российская пропаганда строит очередные преступные планы и цинично призывает ликвидировать Киевскую ГЭС, передает 24 Канал. Так, кремлевские марионетки якобы хотят "ответить Украине" за Шебекино, в котором сейчас находятся бойцы РДК и легиона "Свобода России".

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В эфире пропагандистской программы гость в агонии намекнул, что пора "присмотреться" ко всему каскаду водохранилищ в Украине. В частности, к "прекрасной" Киевской ГЭС, которая расположена вблизи Киева и содержит 4 кубических метра воды.

Россияне готовы разрушить дамбу "просто так, чтобы показать". Однако подобными угрозами они только демонстрируют собственную трусость и то, как пропаганда выжгла им мозг.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что уничтожить Киевскую ГЭС ракетами невозможно. Однако подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ круглосуточно контролируют ситуацию в воздушном пространстве и не позволят врагу воплотить коварные планы.

На этом победобесие кремлевских марионеток не завершилось. Их не оставляет в покое Харьковская область. Россиян триггерит, что Вооруженные Силы Украины освободили оккупированные территории и теперь там украинцы живут относительно мирной жизнью.

Кроме того, российскому пропагандисту приснилось, что Украина якобы из артиллерии разрушает гражданскую инфраструктуру прифронтовых городов России. Однако, к сожалению, во время войны значительные разрушения и повреждения испытывает только Украина, которую чуть ли не каждую ночь обстреливают оккупанты.

По давней российской традиции мужчина в студии пропагандистского шоу назвал Россию "священнее Папы Римского". Также он выдвинул ультиматум, чтобы украинские военные, которых нет на территории России, покинули страну в течение 24 часов.

Украинские власти неоднократно отмечали, что наше государство не причастно к событиям в Белгородской области. Российские добровольцы действуют вне зависимости от Украины.

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