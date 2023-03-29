Чем больше такой риторики, тем хуже в России на фронте – политтехнолог об угрозах Западу
Недавно на росТВ прозвучали угрозы США и Великобритании. В частности, депутат российской госдумы Андрей Гурулев сказал, что Лондон является "главным подстрекателем Европе", поэтому чтобы стране-агрессоре победить, нужно "стереть его с лица земли".
Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что это совершенно стандартная риторика российских пропагандистов. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он добавил, что это позволяет скормить россиянам историю о том, что "Россию невозможно победить", и они имеют возможность уничтожить США, Великобританию. тому подобное.
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Российское общество радуется
Он напомнил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России есть "уникальное суперсекретное оружие, которое они могут всех уничтожить".
Чем чаще звучит риторика о ядерном пепле, тем хуже для России ситуация на фронте. Здесь очень четкая корреляция,
– подчеркнул Тизенгаузен.
По его словам, российское общество это хорошо воспринимает и радуется.
"Золотозубый электорат считает, что Россию невозможно уничтожить, мол, у нас есть ядерное оружие и мы всех уничтожим. Это дает им возможность на кухне, под бутылку рассказать, как они лично из этих кухонь будут уничтожать Вашингтон и Лондон", - подчеркнул он.
Борис Тизенгаузен об угрозах России уничтожить Запад: смотрите видео
Чтобы поражение не было таким горьким
Как подчеркнул политтехнолог, с реальностью эти заявления ничего общего не имеют. Гурулев говорит как пропагандист, а не как военный, хотя им является – для этого его туда и затолкали.
"Там сейчас появляются зачатки здравого смысла, но это может быть подготовкой почвы на будущее. Поэтому и рассказывают, что Россия воюет с большой армией, 50 государств помогают Украине, чтобы поражение России не было таким горьким", – предположил Борис Тизенгаузен.
Больше скандальных заявлений российских пропагандистов
- Российские пропагандисты распространили информацию, что якобы их вооруженные силы начали перехватывать ракету GLSDB. Однако этих ракет еще нет на вооружении в ВСУ.
- Владимир Соловьев сказал, если российская армия вроде бы останется в Европе, а на самом деле она туда еще и не дошла. Он добавил, что оккупанты не будут "относиться к полякам как к братьям" и что, якобы, уничтожат все "польские города, даже не используя сухопутные войска".
- Пропагандистка Маргарита Симонян предложила "купить" украинскую землю за российские 300 миллиардов долларов, которые заморожены в Европе. По ее словам, за эту сумму, которую передадут Украине, стране-агрессору вроде бы смогут перейти оккупированные регионы нашей страны, "которые хотят быть с Россией".