Чем больше такой риторики, тем хуже в России на фронте – политтехнолог об угрозах Западу

Недавно на росТВ прозвучали угрозы США и Великобритании. В частности, депутат российской госдумы Андрей Гурулев сказал, что Лондон является "главным подстрекателем Европе", поэтому чтобы стране-агрессоре победить, нужно "стереть его с лица земли".

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что это совершенно стандартная риторика российских пропагандистов. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он добавил, что это позволяет скормить россиянам историю о том, что "Россию невозможно победить", и они имеют возможность уничтожить США, Великобританию. тому подобное.

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Российское общество радуется

Он напомнил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что у России есть "уникальное суперсекретное оружие, которое они могут всех уничтожить".

Чем чаще звучит риторика о ядерном пепле, тем хуже для России ситуация на фронте. Здесь очень четкая корреляция,

– подчеркнул Тизенгаузен.

По его словам, российское общество это хорошо воспринимает и радуется.

"Золотозубый электорат считает, что Россию невозможно уничтожить, мол, у нас есть ядерное оружие и мы всех уничтожим. Это дает им возможность на кухне, под бутылку рассказать, как они лично из этих кухонь будут уничтожать Вашингтон и Лондон", - подчеркнул он.

Борис Тизенгаузен об угрозах России уничтожить Запад: смотрите видео

Чтобы поражение не было таким горьким

Как подчеркнул политтехнолог, с реальностью эти заявления ничего общего не имеют. Гурулев говорит как пропагандист, а не как военный, хотя им является – для этого его туда и затолкали.

"Там сейчас появляются зачатки здравого смысла, но это может быть подготовкой почвы на будущее. Поэтому и рассказывают, что Россия воюет с большой армией, 50 государств помогают Украине, чтобы поражение России не было таким горьким", – предположил Борис Тизенгаузен.

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