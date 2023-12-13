Россия лжет о "захвате Марьинки": как все на самом деле
Российские пропагандисты начали заявлять о "взятии Марьинки", однако такие сообщения не соответствуют действительности. Оборона Марьинки продолжается, и Силы обороны продолжают отражать российские атаки.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он также рассказал о ситуации на Марьинском направлении.
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У Марьинки продолжаются тяжелые бои
Оккупанты не оставляют наступательных операций на Востоке, впрочем, наши защитники мужественно держат оборону и отбивают российские атаки. Так, за сутки ВСУ отразили 11 вражеских атак.
Тарнавский отметил, что информация о "взятии Марьинки" – это вбросы и провокации россиян.
Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки – отражены 11 атак. В районе Марьинки противник накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается,
– подчеркнул Тарнавский.
На Востоке продолжаются ожесточенные бои
- В течение дня на всей линии фронта произошло 89 боевых столкновений. В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
- Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Больше всего боевых столкновений произошло именно на этом направлении – ВСУ отразили 45 российских атак.
- Несмотря на тяжелые бои Силы обороны также наносят немалые потери оккупантам. Так, в течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- В Институте изучения войны заявили, что российские наступательные операции направлены не на захват территорий, а на ослабление поддержки Украины на международном уровне. В Кремле предполагают, что если Россия сможет перехватить инициативу на фронте, то поддержка нашей страны будет ослабевать. Оккупанты в своих максималистских мечтах не учитывают безумные потери личного состава и техники.