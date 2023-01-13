Куда обращаться, если пропал свет: ДТЭК опубликовал важные телефоны и соцсети

Во всех областях Украины сегодня созданы графики отключения света, необходимые для стабилизации ситуации с электроснабжением. Однако иногда с ними бывают сложности.

И речь не только об отключении электроэнергии не по графику. Поэтому в ДТЭК подсказали гражданам, куда можно обратиться в случае их возникновения.

Актуальное Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Какие сложности могут возникнуть

Так, обращаться за соответствующими номерами следует, если:

график не совпадает с отключениями света,

нет информации об отключении электроэнергии и сроках ее возврата,

не нашли свой адрес в графике стабилизационных отключений.

Также в ДТЭК порекомендовали сохранить следующие контакты. Это позволит в любой момент узнать, какова ситуация с электроснабжением по вашему адресу.

Куда обращаться

Жители столицы Украины могут позвонить по номерам:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Если вы проживаете в Киевской области, то:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Информацию об отключении электроэнергии в Днепре и области можно узнать по номерам:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Информацию об отключениях в Донецкой области вам предоставят по номерам:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Данные об отключениях в Одесской области можно узнать по номерам:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Также получить интересующую вас информацию можно и с помощью телеграм-бота:

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