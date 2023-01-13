Куда обращаться, если пропал свет: ДТЭК опубликовал важные телефоны и соцсети

13 января 2023, 20:18
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Источник:

ДТЭК

Во всех областях Украины сегодня созданы графики отключения света, необходимые для стабилизации ситуации с электроснабжением. Однако иногда с ними бывают сложности.

И речь не только об отключении электроэнергии не по графику. Поэтому в ДТЭК подсказали гражданам, куда можно обратиться в случае их возникновения.

Актуальное Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Какие сложности могут возникнуть

Так, обращаться за соответствующими номерами следует, если:

  • график не совпадает с отключениями света,
  • нет информации об отключении электроэнергии и сроках ее возврата,
  • не нашли свой адрес в графике стабилизационных отключений.

Также в ДТЭК порекомендовали сохранить следующие контакты. Это позволит в любой момент узнать, какова ситуация с электроснабжением по вашему адресу.

Куда обращаться

Жители столицы Украины могут позвонить по номерам:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Если вы проживаете в Киевской области, то:

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Информацию об отключении электроэнергии в Днепре и области можно узнать по номерам:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Информацию об отключениях в Донецкой области вам предоставят по номерам:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Данные об отключениях в Одесской области можно узнать по номерам:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Также получить интересующую вас информацию можно и с помощью телеграм-бота:

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Автор: Юлія Якубова