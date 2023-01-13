Куда обращаться, если пропал свет: ДТЭК опубликовал важные телефоны и соцсети
Источник:ДТЭК
Во всех областях Украины сегодня созданы графики отключения света, необходимые для стабилизации ситуации с электроснабжением. Однако иногда с ними бывают сложности.
И речь не только об отключении электроэнергии не по графику. Поэтому в ДТЭК подсказали гражданам, куда можно обратиться в случае их возникновения.
Актуальное Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Какие сложности могут возникнуть
Так, обращаться за соответствующими номерами следует, если:
- график не совпадает с отключениями света,
- нет информации об отключении электроэнергии и сроках ее возврата,
- не нашли свой адрес в графике стабилизационных отключений.
Также в ДТЭК порекомендовали сохранить следующие контакты. Это позволит в любой момент узнать, какова ситуация с электроснабжением по вашему адресу.
Куда обращаться
Жители столицы Украины могут позвонить по номерам:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Если вы проживаете в Киевской области, то:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Информацию об отключении электроэнергии в Днепре и области можно узнать по номерам:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Информацию об отключениях в Донецкой области вам предоставят по номерам:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Данные об отключениях в Одесской области можно узнать по номерам:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Также получить интересующую вас информацию можно и с помощью телеграм-бота:
Что происходит со светом в Украине: последние новости
- 11 января заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что вскоре Киеву не будет грозить полный блэкаут. Однако, несмотря на оптимистические прогнозы, город готовится к любому развитию событий.
- При этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко утвердил, что после потепления в столице можно рассчитывать на улучшение ситуации с электроэнергией. Однако оно не будет таким резким, как хотелось бы.
- Глава Укрэнерго заявил, что если Россия не перестанет наносить обстрелы по энергетической инфраструктуре, то украинцы могут вернуться к режиму отключений света ноября – декабря 2022 года. Однако при этом он считает сценарий блэкаута "больше теоретическим, чем тем, который должен случиться с нами в будущем".