Более 20 американцев считаются пропавшими без вести на передовой в Украине. На фронте в последние месяцы увеличилось количество жертв среди иностранных добровольцев.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование CNN. Пятерых из иностранных добровольцев не удалось вытащить с поля боя после гибели.

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Более 20 американцев пропали без вести во время боев

Более 20 американцев считаются пропавшими без вести на передовой в Украине, в частности в результате интенсивных боев, произошедших в последние месяцы.

Тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, которые записались в ряды украинских военных, не смогли вытащить с поля боя после того, как они погибли в бою в течение последних шести месяцев,

– сообщили журналисты.

Двое из них были репатриированы из оккупированной Россией территории после длительных переговоров.

В то же время свидетельства тех, кто выжил, позволяют понять сложность ситуации.

Российские беспилотники начинают спускаться вниз по линии деревьев, чтобы попытаться пробить крышу бункера,

– описал один из американских добровольцев, выживших, под позывным "Реднек".

По его словам, они попали в ловушку российского огня и, несмотря на тяжелые условия, продолжали свою миссию.

Процесс эвакуации тел погибших с передовой, в частности, тех, кто погиб в боях возле Покровска на востоке Украины, оказался чрезвычайно сложным. Родственники пропавших без вести американцев не могли провести похороны своих близких. В то же время, по словам Лорен Гийом, активистки, которая помогает семьям найти своих погибших родственников, "положительная идентификация возможна благодаря сочетанию методов визуальной идентификации и тестирования ДНК".

Кроме того, американские добровольцы сталкиваются с психологическими трудностями из-за пророссийских интернет-троллей, которые преследуют их семьи. Мать одного из погибших американских добровольцев, Кори Навроцкого вспоминает сына, как "умника", и добавила, что он решил воевать в Украине из-за "убийства невинных людей, убийства младенцев".

В общем, процесс репатриации идентификации погибших американцев остается тяжелым и эмоционально сложным, а настоящее количество погибших остается неизвестным.