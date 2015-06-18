Пропавшие без вести во время войны: как их ищут и что следует знать родным, чтобы не попасть к мошенникам

В результате российской агрессии погибли и пострадали десятки тысяч украинцев, немало людей оказались в плену страны-агрессора или же были незаконно вывезены на ее территорию. Однако, кроме этого, в нашей стране исчезло очень много украинцев – как детей, так и взрослых.

По состоянию на июнь 2025 года известно, что в розыске находится более 70 тысяч человек. Это и гражданские, и военные, иностранцы, лица без гражданства. Многих из этих людей ждут дома родные, которые не могут найти себе места, потому что не знают, что случилось с их близкими и живы ли они.

Среди тех, кто в Украине сейчас занимается координацией розыска – Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Именно эта устонова оказывает помощь родственникам, а также коммуницирует с ними о том, удалось найти человека, или поиски все еще продолжаются.

Как ищут людей, пропавших без вести, какие вызовы проходят их родственники, как разыскивают, обнаруживают и идентифицируют таких лиц – читайте в материале 24 Канала. Мы побывали на брифинге Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова и рассказываем самое важное.

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Какие функции выполняет Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести

С августа 2023 года формирование политики по соблюдению норм международного гуманитарного права в части розыска пропавших без вести определено за Министерством внутренних дел. Именно сюда входит Секретариат Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Основные функции секретариата определены профильным законом о правовом статусе лиц пропавших без вести. Если эти функции сгруппировать, можем их разделить на следующие:

Во-первых, это сбор , анализ , обработка и обмен информацией о пропавших без вести . Это все происходит посредством использования Единого реестра лиц пропавших без вести – большой базы данных, которая накапливает информацию из всех имеющихся источников по факту исчезновения без вести лица.

, , и . Это все происходит посредством использования – большой базы данных, которая накапливает информацию из всех имеющихся источников по факту исчезновения без вести лица. Вторая задача – это коммуникация с семьями пропавших без вести. Для реализации этой задачи создана горячая линия 1698, куда могут обратиться семьи и вообще любой, кому известна информация о пропавших без вести.

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Артур Добросердов рассказал, что представители секретариата, которые есть в 14 регионах, постоянно коммуницируют с семьями, проводят индивидуальные и групповые встречи. Это помогает решить вопросы, которые есть у семьи, помогает понимать, какие есть сложности в процессе поиска и розыска.

Также, кроме этого, у нас происходят в Киеве каждую среду встречи с моим участием в нашем офисе. Как правило, это встречи с объединениями семей, с общественными организациями. С активными представителями этих групп, которые приходят с вопросами, и в большинстве случаев мы можем предоставить определенные ответы, а если ответ предоставить не можем, мы объясняем, в чем проблема, какой есть путь, и как этот путь пройти нам вместе,

– отметил Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести.

Также секретариат разработал анкету по пропавшему без вести. Это тоже форма обменной информации, которая помогает всем органам, которые занимаются поиском и розыском. Эту анкету можно подать через сайт Министерства внутренних дел, сервис для граждан, там есть соответствующий раздел – подать анкету по пропавшему без вести.



Анкету могут подать не только родные или близкие, а вообще любой. Ее можно подавать много раз, если появилась какая-то новая информация.

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Куда еще целесообразно обратиться относительно пропавших без вести

Артур Добросердов разделил ситуацию с пропавшими без вести лицами на две основные версии, которые проверяют правоохранители:

Первая версия – это то, что лицо может находиться в плену или в заложниках. Для того, чтобы проверить эту версию, необходимо обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в Объединенный центр по координации поиска и освобождения военнопленных и в Национальное информационное бюро. Именно эти органы работают и принимают эти меры, чтобы выяснить эти обстоятельства.

Целесообразно обратиться в Международный комитет Красного Креста, потому что информация от страны-агрессора о подтверждении официального плена как раз поступает через каналы Международного комитета Красного Креста,

– сказал Добросердов.

Что касается версии возможной гибели лица, пропавшего без вести, то именно для этого семьи обращаются в органы Национальной полиции, регистрируется уголовное производство и проводятся первоочередные следственные действия, в том числе отбор биологического материала.

Чем больше и чем актуальнее будет информация о пропавшем без вести, тем больше вероятность проверять одну и вторую версию и как можно быстрее получить результаты,

– отметил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

Он также подчеркнул, что стоит понимать, что, если на сегодняшний день количество пропавших без вести – это более 70 тысяч, то большинство фактов, что произошло с этими людьми, можно будет узнать после завершения войны или хотя бы активной фазы боевых действий. Это произойдет тогда, когда со стороны страны-агрессора украинская сторона получит информацию о всех лицах, находящихся в плену или в заложниках. И это тогда, когда возможно будет реализовать практически возможность работы поисковых групп в тех зонах, где велись боевые действия, в тех зонах, которые сейчас являются серыми зонами, и, конечно, на оккупированных территориях.

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Как идентифицируют тела пропавших без вести, прибывших в Украину после репатриации

Артур Добросердов отметил, что в большинстве случаев тела, поступающие в рамках репатриации, в сложном состоянии для идентификации. То есть, провести их визуальное опознание в большинстве случаев невозможно.

Конечно, есть случаи, когда возможно работать с отпечатками пальцев или провести определенные манипуляции для того, чтобы эти отпечатки пальцев восстановить.

Однако больше всего результатов по идентификации приобретается именно во время проведения молекулярно-генетических экспертиз, или же, как их называют еще – ДНК-экспертизы.

Семья или военное подразделение, или кто-либо другой подал заявление о розыске лица пропавшего без вести, после этого начинается этап, когда надо отобрать образцы биологии, поместить их в электронный реестр геномной информации человека,

– пояснил Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести.



Артур Добросердов рассказал, какой алгоритм действия при розыске лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Образец биологии может отобрать следователь или по его поручению, или с его ведома криминалист или оперативный работник. Эта процедура совсем не сложная, а также абсолютно бесплатная.

С помощью специального прибора с внутренней стороны щеки берется образец биологии. В дальнейшем следователь назначает экспертизу, которая исследует этот образец и выводит ДНК-профиль. Его в цифровом выражении помещают в электронный реестр геномной информации.

С другой стороны, как заметил Добросердов, когда поступает тело с поля боя или с репатриации, судмедэксперт при участии следователя отбирает этот образец, и далее назначается аналогичная молекулярно-генетическая экспертиза, выводится ДНК-профиль, который так же помещают в электронный реестр геномной информации. Эти образцы там находятся на постоянной основе, и каждую секунду происходит их сравнение между собой.

Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести объяснил, что семья может проверить, внесен ли их ДНК-профиль в реестр. Есть два способа это сделать:

Первый – позвонить по номеру, указанному на сайте Экспертной службы , и узнать информацию только о своем образце.

, и узнать информацию только о своем образце. Второй – заявители и родные-близкие лиц пропавших без вести в уголовном производстве, а значит имеют право ознакомиться со всеми его материалами, в том числе и с ДНК-образцами. Но перед этим следователь напомнит об ответственности за разглашение данных следствия.

Когда экспертиза проведена, в материалах есть заключение эксперта и есть соответствующее информирование о том, что образец успешно выведен и он помещен в электронный реестр геномной информации человека.

Еще одна опция – наш реестр осуществляет взаимообмен информацией с электронным реестром геномной информации. И одна из функций уполномоченного – это предоставление всей имеющейся информации родственникам пропавших без вести по розыску. Если вы обратитесь официально на мое имя, мы сможем эту информацию проверить и дать вам ответ, что да, ваш образец помещен на сегодняшний день, он содержится в этом реестре,

– пояснил Добросердов.

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Как вносят данные в Единый реестр лиц пропавших без вести и как в целом ведется учет

По словам Уполномоченного, Единый реестр лиц пропавших без вести был создан в мае 2023 года.

Алгоритм попадания информации следующий: в течение 24 часов с того момента, как кто-либо подал заявление в полицию, что к розыску пропало без вести, вся информация из базы данных полиции отгружается в этот реестр. В дальнейшем сотрудники команды секретариата проверяют актуальность этой информации, или она полная, или необходимо что-то уточнить, действительно ли имел место факт исчезновения именно при особых обстоятельствах, то есть во время ведения боевых действий, во время оккупации территорий, чрезвычайных событий техногенного или природного характера.

После этого я, как Уполномоченный, верифицирую запись по каждому лицу, и после этого это лицо приобретает статус пропавшего без вести. Этот статус является гарантией того, что государство будет искать это лицо. Будет искать, пока не будет установлен один или второй факт. Первый, это лицо вернется живым и здоровым. Второй факт, это когда следователь или прокурор вынесут процессуальное решение по идентификации лица,

– пояснил Артур Добросердов.

Он также отметил, что сейчас очень много дискуссий ведется по поводу того, что семьи обращаются в суд с заявлениями об объявлении пропавших умершими. Но в законе четко написано, если суд выносит такое решение, розыск такого лица дальше будет продолжаться, пока его не найдут.

После того, как появилась учетная запись по пропавшему без вести, начинается этап номер два – реестр начинают наполнять информацией из всех возможных других источников.

То есть, если семья подала через некоторое время анкету, мы ее пересмотрели, Возможно, есть какие-то ошибки, связались с семьей, попросили уточнить, предоставить более качественные фото. Мы догрузили эти учетные данные. Пришло определенное время, поступили результаты ДНК экспертизы, мы прикрепили эту информацию, что один или два родственника или из личных вещей пропавшего без вести смогли провести исследования и вывести ДНК-профиль,

– отметил Уполномоченный.

В дальнейшем Единый реестр также сотрудничает, например, с Реестром убытков, нанесенных Российской Федерацией против Украины. Это международная организация, которая собирает такую информацию, в том числе от семей пропавших без вести. На сегодняшний день обработано уже более 20 тысяч таких заявок в автоматическом режиме.

Также сейчас реестр завершает интеграцию баз данных с нотариатом. Это поможет в процедуре установления опеки над имуществом лица, пропавшего без вести.

У нас есть обмен данными с Координационным штабом, у нас постоянно происходит обмен данными с Национальным информационным бюро. Как только поступает подтверждение плена официальное, мы эту информацию также добавляем в реестр. Но даже если у нас подтвержден плен официально или неофициально, запись и статус остаются, пока лицо не вернется домой,

– отметил Артур Добросердов.

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Что делать, когда у пропавших без вести нет родных, которые могли бы сдать материал для ДНК

Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести объяснил, что, если говорится о тех, кто пропал без вести, в частности военных, и они не имеют родных, уже налажено сотрудничество с военными подразделениями и существует такой список, где семьи не получили извещения.

Если мы видим, что не обратился никто из знакомых, или других родных, или представители военного подразделения, Уполномоченный имеет право сам самостоятельно инициировать регистрацию уголовного производства и, соответственно, объявления в розыск. В таком случае один из основных методов, которые используются – следователи ищут личные вещи, которые хранятся в воинской части и выводится профиль ДНК из личных вещей. Да, это немножко труднее, чем ДНК-профиль от родных близких, но такая практика существует и она довольно таки успешно дает результат,

– пояснил Добросердов.

Что касается гражданских, то в этом случае мониторятся СМИ, которые работают на оккупированных территориях, и та информация, которая там распространяется. Секретариату также помогают различные общественные организации, которые накапливают эту информацию, и с определенной периодичностью обращаются к нему, чтобы можно было сверить, объявлены ли эти лица в розыске.



Детальный алгоритм по розыску лиц пропавших без вести / Инфографика МВД Украины

Относительно работы по сбору информации о без вести пропавших детях, по словам Добросердова, здесь есть своя специфика, прежде всего потому, что на визуальную идентификацию ребенка, который каждый год внешне очень меняется, нужно тратить гораздо больше времени.

Но все дети пользуются соцсетями, и это дает нам определенные возможности для фиксации. Особые проблемы возникают тогда, когда детям, которые пропали без вести, начинают менять установочные данные по ФИО, национальности и так далее,

– отметил Уполномоченный.

Артур Добросердов также подчеркнул, что в самом Едином реестре лиц пропавших без вести информация остается защищенной. По словам Уполномоченного, не было ни одного случая, когда фиксировали факты потери или любого повреждения информации, которая находится в реестре.

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Какие основные ошибки допускают родные во время поиска пропавших без вести

Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести отметил, что одной из основных ошибок, которые допускают родные человека, пропавшего без вести, является распространение чувствительной информации о нем.

Добросердов объяснил, что создается очень много площадок, которые занимаются сбором информации не для того, чтобы разыскивать, а для того, чтобы в определенных случаях ею пользоваться, также говорится и о мошенниках. В других случаях этой информацией могут воспользоваться спецслужбы страны-агрессора.

В некоторых случаях эти площадки существуют просто для того, чтобы увеличивать количество аудитории по просмотру и так далее.



Добросердов дал рекомендации, что не надо делать, чтобы не усложнять поиск пропавших без вести / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Точная рекомендация по распространению информации – подумайте, не навредит ли она тому лицу. Что касается военных, эта информация очень чувствительна. Я бы не распространял эту информацию где люди в форме возле военной техники с другими собратьями. Передать информацию в те государственные органы, которые я озвучил, это значит, что вы выполнили тот минимум, и все могут эффективно осуществлять розыск и поиск,

– пояснил чиновник.

Относительно передачи информации в общественные организации, Добросердов посоветовал, прежде чем это сделать, следует взглянуть на репутацию этих общественных организаций, обратить внимание на то, есть ли в этих объединениях или определенных социальных платформах заинтересованность, возможно, в какой-то рекламе или чем-то другом. Если вы видите, что эта группа работает длительное время и дает результат, тогда да, возможно.

"И что важно, если вам кто-то звонит и ставит определенные условия, задачи, и при этом существует шантаж или именно при таких условиях говорят, что пропавший без вести будет находиться в безопасности, сразу обращайтесь в Национальную полицию или Службу безопасности Украины", – резюмировал Артур Добросердов.

Если у вас есть родные, пропавшие без вести при особых обстоятельствах, обращайтесь в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, на горячую линию 1698, или же к региональным представителям Уполномоченного по контактам, которые есть на сайте МВД Украины.