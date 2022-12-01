Ползарплаты за 10 дней: сколько Кремль платит протестующим в Молдове
В Кишиневе продолжаются антиправительственные протесты. Периодически пророссийские партии собирают людей на митинги, чтобы выразить несогласие с политикой президента Молдовы Майи Санду.
Об этом 24 каналу рассказал молдавский журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, Россия ведет против Молдовы гибридную войну.
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Политтехнологи, обслуживающие пророссийских политиков, пытаются использовать в своих интересах проблемы с энергообеспечением, возникающие у молдавских потребителей из-за ракетных атак России по Украине.
Вину за энергетический кризис пытаются повесить на режим Санду. То есть эти проблемы связывают якобы с некомпетентностью молдавской власти,
– отметил Тхорик.
Проплачены митинги против власти
Как сообщил журналист, протесты в последнее время проходят довольно вяло и пока не представляют большой угрозы. У организаторов митингов был проведен обыски. Правоохранительные органы Молдовы нашли кучу наличных денег, которую платили людям за участие в акциях протеста.
Не секрет, что эти протесты были проплачены. Людям платили по 15 – 20 евро в день. Такую сумму они получали за несколько часов стояния в центре Кишинева и имитацию возмущения якобы "антинародной" политикой Майи Санду,
– рассказал Тхорик.
Сколько платят участникам антиправительственных протестов
Журналист добавил, что это неплохие суммы, если сравнивать их со средними доходами жителей Молдовы.
- Средняя пенсия в Молдове составляет около 100 евро.
- Средняя зарплата составляет 400 евро.
"Это достаточно неплохо – 20 евро в день. Если человек приходил 10 дней на митинги, это уже 200 евро. Это полмесячной зарплаты работающего человека", – отметил Тхорик.
По его словам, таким "заработком" пользовались люди, у которых нет никаких других источников прибыли.
"Находятся тысячи желающих за деньги покричать "Долой Майю Санду!"
Тхорик добавил, что жители Приднестровья зарабатывают около 200 евро в месяц. В столице Молдовы – Кишиневе – средняя зарплата по состоянию на вторую половину 2022 года составляет 450 евро, то есть вдвое больше, чем на подконтрольной России территории.
Однако в основном на митинги в Кишинев привозят жителей из правобережной Молдовы, живущих на территории, контролируемой конституционными властями. Даже там находятся тысячи желающих приехать и заработать на митингах, покричав: "Долой Майю Санду!",
– сказал журналист.
Владимир Тхорик рассказал о протестах в Молдове: смотрите видео
Ситуация в Молдове: коротко
- Россия 23 ноября в очередной раз нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. В результате разрушений без света остались не только украинцы, но и Молдова.
- В Молдове ожидают дефицит электроэнергии на уровне 74% в результате циничной агрессии России против Украины. Страна уже подготовилась к возможным проблемам с электроснабжением.
- Россия пытается "расшатать" ситуацию в Молдове, чтобы привести к власти пророссийские силы. Для этого она устраивает митинги в столице и опирается на самых бедных граждан страны.