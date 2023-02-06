"Понимали, что будем их бить": из Одесского горсовета исчезли пророссийские депутаты
В Украине продолжается борьба с политиками, активно поддерживавшими страну-агрессора. Одесский городской совет также очистился от пророссийских депутатов.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Одесского городского совета от партии "Европейская солидарность" Петр Обухов. По его словам, речь идет о представителях ОПЗЖ и "Партии Шария".
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Деятельность обеих политических сил в Украине окончательно запретили осенью 2022 года.
Зеленский лишил гражданства одесского депутата
Как отметил Обухов, к сожалению, сейчас нет юридических механизмов, позволяющих органам власти на местах самостоятельно исключать представителей этих бывших партий из местных советов.
Однако украинские власти предпринимают определенные шаги в этом направлении на самом высоком уровне.
"Президент Владимир Зеленский лишил гражданства тех политиков, которые получили российское гражданство. Среди них – и депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ Виктор Баранский", – рассказал Обухов.
Кто такой Виктор БаранскийПолитик дважды избирался в Одесский горсовет. В 2020 году попал в горсовет в составе фракции ОПЗЖ. Баранский системно распространял антиукраинскую пропаганду. В частности, в 2017 году представитель ОПЗЖ запустил флешмоб "Я говорю по-русски", пытаясь показать, будто в Одессе притесняют русскоязычных.
Источник: "Думская"
Пророссийские депутаты сбежали из Одессы
Депутат Одесского горсовета отметил, что пророссийские избранники в Одессе даже не ждали шагов украинской власти. Сторонники страны-агрессора решили самоустраниться от своих обязанностей, поскольку опасались своеобразных "персональных санкций" со стороны коллег по Одесскому горсовету.
Все пророссийские депутаты, которые ходили с красными флагами и принципиально разговаривали на русском языке, исчезли после 24 февраля. Они прекрасно понимали, что если придут в горсовет, то мы просто будем их бить,
– подчеркнул Обухов.
Он добавил, что эти пророссийские депутаты находятся за пределами Украины.
"Юридически они еще депутаты, но фактически их нет", – отметил депутат Одесского горсовета.
Петр Обухов рассказал о бегстве пророссийских депутатов из Одессы: смотрите видео
В Одесском горсовете стало меньше депутатов
Обухов отметил, что сейчас фактическая численность депутатов в Одесском горсовете снизилась.
"В общей сложности в Одесском горсовете – 64 депутата. Однако на последней сессии было 43 человека", – рассказал депутат.
Он добавил, что ранее в Одесский горсовет входили 18 представителей от ОПЗЖ и 6 членов "Партии Шария".
Очищение украинской власти: главное
- Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время лишат мандатов нескольких представителей пророссийских партий
- Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства ряда госслужащих времен экспрезидента Януковича. В частности, это Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Виталий Захарченко и менее публичные люди с их политической орбиты.
- В январе глава государства лишил гражданства Украины еще ряд предателей. Среди них – Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач, а также Ренат Кузьмин.