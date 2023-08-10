Сейчас в Москве или Вене: Данилов рассказал о судьбе борцов за российское влияние в Украине

В Украине действовало по меньшей мере четыре группы тех, кто пытался воевать за пророссийское влияние на территории нашего государства. Впрочем, сейчас они находятся вне Украины.

В Украине существовало несколько групп, так или иначе боровшихся за российское влияние на Украину. Сейчас все поклонники России, которые действовали на территории нашего государства, находятся либо в Вене, либо в Москве, рассказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

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Мы услышим еще много фамилий

Алексей Данилов убежден, что после окончания войны украинцы услышат еще очень много фамилий среди российских сообщников и услышат очень много историй, однако сейчас этот вопрос не совсем актуален, ведь они находятся в Москве.

"В том числе и Сивкович, в том числе и братья Клюевы. Здесь же перечень велик", - сказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО объяснил, что они были и в определенной степени еще заложники. По его словам, их шантажировали и "затягивали" в совместные проекты.

Для россиян вопрос влияния на нашу территорию никогда не будет сниматься с повестки дня. И они используют для этого все без исключения вещи,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Он также рассказал, что борьба против российского влияния в Украине продолжается, однако не обо всем можно говорить, ведь "не у всех документов есть открытый гриф".

По словам Данилова, было очень много случаев, когда СНБО передавал информацию соответствующим органам для проработки тех или иных вещей.

В СНБО работают только с документами

На вопрос о причине отсутствия персональных санкций против Андрея Портнова, которого не один год увязывали с верхушкой российских властей, Данилов сказал, что для этого нет нужных документов.

Кто такой Андрей Портнов? Украинский пророссийский политик и юрист. Народный депутат Украины 5-6 созывов (2006-2007, 2007-2010). У него есть имущество в России и в свое время пытался дискредитировать проевропейские реформы, которые происходили в Украине. Кроме этого, имело большое деструктивное влияние на украинскую судебную систему.

После Евромайдана он уехал из Украины и некоторое время жил в России. Потом переехал в Вену, но снова вернулся в Украину.



Против Портнова был заведен ряд уголовных дел. Некоторые из которых он выиграл в суде. 2018 следователи Украины начали расследование причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ открыло дело по статье "Государственная измена", которая была закрыта 15 августа 2019 года.



"Я не могу руководствоваться эмоциями. Мы работаем только с документами. Если есть документы, мы работаем. Если ни один орган не подал документы (не имеет значения здесь, то Портнов, то ли какая-то другая фамилия), мы не можем сами себе придумывать и пользоваться эмоциями. Нам нужны документы", - отметил секретарь СНБО.

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