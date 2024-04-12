Боятся, что обворуют свои же: в Оренбурге россияне живут на крыше затопленного дома

В российском городе Орск 5 апреля прорвало дамбу и затопило многотысячный город. Под воду начали уходить дома также в других городах. В частности, в Оренбурге россияне живут в палатке на крыше затопленного недостроенного дома.

Россиянка рассказала, что они с мужем не хотят покидать затопленный дом, потому что очень уж боятся местных мародеров, которые могут украсть их имущество, передает 24 Канал. Она плакалась, что к их двору до сих пор так и не пришли спасатели.

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Россияне живут в палатках на крыше

Россиянка жаловалась, что они вынуждены жить на крыше затопленного дома. Все потому, что они боятся, чтобы их не обокрали местные. На крыше они разместили две палатки. В одной из них ночуют и готовят еду. Там стоит две раскладушки, на которых они с мужем спят, печка, которую разжигают, на ней же готовят еду. Другую палатку они используют как туалет.

Мы здесь ночуем, готовим еду, прячемся от дождя. А это наш туалет. Потому что везде вода, поэтому приходится закрываться немножко от посторонних глаз,

– жалуется она.

Также у россиян на крыше есть генератор. Им они заряжают автомобильный аккумулятор, от него же проведен свет.

Как россияне живут на крыше / Скриншоты с видео

Прорыв дамбы в Орске: главное