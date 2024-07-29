В России снова прорвало дамбу. На этот раз инцидент произошел в Карелии на Беломорско-Балтийском канале.

В стране-агрессоре, очевидно, вновь начался сезон прорванных дамб. Сначала "не выдержала напряжения" плотина в Челябинской области на Киалимском водохранилище, а теперь вот чрезвычайная ситуация произошла в Карелии.

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ЧП на Беломорско-Балтийском канале

В России произошел размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Отмечается, что перемычка была временной. Ее ставили на время реконструкции.

В Сегезском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщается, что вода движется в направлении дачного кооператива "Балтийский".

Пропавшими считались шесть человек. Впоследствии четырех человек нашли живыми.

Где прорвало дамбу в Карелии: смотрите на карте

Кооператив "Балтийский" расположен на расстоянии 13 километров от поселка Надвоицы/ Скриншот

: Беломорско-Балтийский канал – искусственная водная артерия, построена на севере СССР (ныне России), соединяющая Белое море и Онежское озеро с возможностью дальнейшего выхода в Балтийское море в районе Санкт-Петербурга. Построен между 1931 и 1933 гг. в рекордно короткий срок, за 1 год и 9 месяцев, руками узников ГУЛАГа. По разным данным, во время строительства умерло до 200 тысяч рабочих.