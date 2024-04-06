В Орске прорвало третью дамбу: вода хлынула с новой силой

МЧС России сообщило, что в Орске третий прорыв насыпной дамбы. Вода хлынула с новой силой в поселок Никель.

В Орске проводят срочную эвакуацию еще нескольких районов. Из-за нового прорыва дамбы вода ушла в поселок Никель и другие участки города. Об этом сообщают местные СМИ и МЧС России.

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В Орске прорвало третью дамбу

В МЧС России около 8 вечера сообщили, что в Орске произошел прорыв второй насыпной дамбы.

Местные жители сообщают, что дамбу прорвало в районе улицы Борисоглебской. Вследствие этого поток из реки Урал хлынул через сооружение на поселок Никель.

В Орске снова прорвало дамбу: смотрите видео

Если до этого вода просто переливалась через сооружение, то теперь участок дамбы окончательно размыт.

Впоследствии местные власти сообщили о третьем прорыве в районе улицы Борисоглебской.

Уровень воды продолжает подниматься: смотрите видео

Как сообщают местные жители, вода быстро проникает в населенный пункт – вскоре его затопит.

Экстренные и оперативные службы, местная администрация и полиция усиленно обходят дома, также работает сирена оповещения. Жителей Никеля просят эвакуироваться в пункты временного размещения или к родственникам. Также собственную эвакуацию проводит МЧС.

Какая ситуация в Орске сейчас