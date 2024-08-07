Выбраны интересные направления для продвижения, – Коваленко о ситуации в Курской области

Российские власти сообщают о "прорыве" границы в Курской области. По данным росСМИ, в регионе уже вторые сутки подряд якобы продолжаются бои.

В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко сказал, придется ли россиянам перебрасывать резервы с других направлений. Он также оценил ситуацию на Курщине.

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Какая сейчас ситуация на Курщине

Пока непонятно, кто действует на территории Курской области. Российские власти обвиняют Вооруженные Силы Украины в прорыве границы. В Украине эту информацию пока не комментируют.

Но кто бы сейчас не осуществлял операцию на Курщине, они знают, что делают, ведь выбраны очень интересные направления продвижения,

– отметил Коваленко.

Например, если говорить о населенном пункте Суджа, то к нему ведет автомагистраль Р-200. К тому же на пути этой автомагистрали отсутствуют населенные пункты. Они расположены к юго-востоку от автомагистрали, поэтому не могут быть преградой.

С другой стороны, если отъехать на восток от автомагистрали на несколько сотен метров, то будут села, в которых можно размещать позиции и укрытия. То есть с логистической точки зрения очень интересное направление,

– сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

Кроме этого, есть села, которые находятся в условно серой зоне. Учитывая то, что там отсутствуют регулярные российские войска, их можно быстро захватывать. Противодействовать могут разве что российские пограничные подразделения или так называемые территориальные подразделения.

Согласно российским пабликам, общий фронт продвижения составляет 25 километров, глубина продвижения по некоторым направлениям уже более 10 километров.

Если верить российским пабликам и Z-военкорам, то сейчас как минимум под огневым контролем автомобильная дорога Рыльск – Коренево – Суджа, которая расположена в районе Свердликово.

Где россияне берут силы для обороны

Какие-то неизвестные подразделения, как пишет российское министерство обороны, в количестве 300 единиц личного состава сделали то, на что понадобилось почти две недели группе войск Север, которая начала Харьковскую операцию и продвинулась менее чем на 10 километров в направлении Липцы и Волчанска.

Россияне уже пытаются нейтрализовать угрозу, используя ресурс из других областей. В частности, передислоцируют солдат из Брянска, из Белгородской области, где размещается основной контингент группы войск Север в количестве более 5000 личного состава.

"Не исключено, что в ближайшее время может ослабнуть давление пехотной компоненты в районе Липцов или Волчанска. В то же время я не уверен, что будут ослаблены удары тактической авиации и артиллерии", – добавил Коваленко.