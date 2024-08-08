"Эффект неожиданности с успехом": в Германии и Франции высказались о боях в Курской области

События в Курской области продолжают привлекать внимание мирового сообщества. На этот раз о боях в российском регионе высказались во Франции и Германии.

В Минобороны Франции утверждают, что "прорыв" границы в Курской области "имеет определенный частичный успех". А в немецком Бундестаге пожелали удачи тем, кто осуществляет операцию в российском регионе.

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Что сказали во Франции о событиях в Курской области

Минобороны Франции утверждает, что операцию в Курской области якобы проводят ВСУ, хотя Генштаб и официальный Киев не делали никаких заявлений по этому поводу.

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех,

– пишут во французском министерстве.



Карта военных действий в Украине и приграничных российских территориях / Фото Минобороны Франции

Там также отметили, что эта атака может заставить армию России привлекать туда силы с других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где в Украине до сих пор испытывали трудности.

Минобороны Франции отмечает, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу в Курской области. А украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре России.

Как прокомментировали события в России в Германии

Глава комитета немецкого парламента по вопросам обороны Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии Германии, в соцсети Х написал, что считает якобы наступление ВСУ на Курскую область России легитимным и таким, что может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.

Когда одно государство нападает на соседнее, его территория также превращается в зону боевых действий. Поэтому атака Украины в сторону Курска является вполне легитимной и имеет военный смысл. Она заставляет Россию вывести войска с востока,

– отметил он.

Немецкий депутат подчеркнул, что эта операция показывает российскому населению, что "захватническая война их диктатора затрагивает и их, а не только украинцев". Поэтому в их интересах должно быть прекращение этой войны.

"Мы можем только пожелать украинским защитникам успехов, в частности под Курском. Чем успешнее они будут, тем быстрее Кремль поймет, что в Украине ему ничего не светит. Это и только это может привести к переосмыслению со стороны агрессора", – написал Фабер.

Он также отметил, что не считает проблемой вероятное использование немецкого оружия в боевых действиях в Курской области России.