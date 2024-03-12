Самое интересное впереди, – в легионе "Свобода России" озвучили цель операции

Бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона 12 марта снова зашли на территорию России. Все самое интересное – еще впереди.

Об этом 24 Каналу рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик", отметив, что, вероятнее всего, российские оккупанты сейчас будут пробовать перебрасывать резервы и осуществлять различные мероприятия, чтобы выбить добровольцев.

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Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон готовы к любому развитию событий. Есть разработанные планы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В любом случае одна из целей операции – оттянуть некоторые резервы россиян, чтобы они не попали на временно оккупированные территории Украины.

Как помочь российским добровольцам

Как отметил "Лютик", важно осознавать, в какой момент происходит рейд объединенных сил российских добровольцев. Именно на этой неделе Кремль пытается организовать так называемые "выборы президента России". Хотя понятно, что никакие это не выборы. А просто очередной шаг к узурпации.

Мы, как граждане России, должны сказать свое слово. Будущее страны решается не с помощью бюллетеней, а с помощью оружия. Мы хотим показать оппозиционно настроенным россиянам, что они не одни. Есть люди, которые готовы бороться с оружием в руках за Россию без Путина. Призываем присоединяться к нам и бороться вместе против российской тирании,

– подчеркнул "Лютик".

Понятно, что не каждый готов взять оружие в руки. Но можно и по-другому помогать. К примеру, добровольцам нужны неравнодушные, которые будут помогать информацией о передвижении российской армии на территории России. В том числе и в приграничных регионах.

Нам нужна информация среди людей, которые живут в России. Мы призываем их выходить на связь через телеграм. Там есть способы анонимного общения. Вы – наши разведчики. А мы уже нанесем удары теми же беспилотниками, чтобы путинскому режиму было больно,

– сказал "Лютик".

Чего ожидать дальше

Российские добровольцы приобрели существенно больше опыта по сравнению с предыдущими рейдами. Сейчас они готовы решать сложные военные задачи. Поэтому все самое интересное – впереди.

Мы очень сильно выросли по сравнению с прошлыми походами. Думаю, что мы сейчас наблюдаем за первым актом "приключенческой новеллы". Самое интересное впереди. Мы готовы к разному развитию событий. Если сорвем "выборы" в части Курской и Белгородской областей – это будет неплохой результат. Международное сообщество не должно признавать Путина как легитимного президента. Мы должны показать, что с этим можно бороться,

– подчеркнул Барановский.

Новый рейд российских добровольцев: коротко