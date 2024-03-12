"Всех уничтожили": российские власти дали первый официальный комментарий о ситуации на границе

Утром 12 марта в телеграм-каналах появилась информация о прорыве границы российскими добровольцами в Белгородской и Курской областях. Российские власти не сразу дали комментарий, что же происходит на границе.

Ранее, стало известно, что бойцы легиона “Свобода России”, РДК и Сибирского батальона сообщили, что зашли на приграничную территорию России. Тогда же военные добровольческих отрядов опубликовали обращение.

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Что говорит курский губернатор

По привычной для российской власти схеме она замалчивала события, которые произошли на границе. Поэтому, комментарии для населения давать они не торопились.

Однако, в конце концов, через несколько часов после того, как российские добровольцы заявили, что прорвали границу, в России наконец дождались комментарий курского губернатора Романа Старовойта.

Российский чиновник записал "исчерпывающее" коротенькое видеообращение для россиян на 48 секунд, где он рассказал о ситуации на границе.

Так, он заявил, что "со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района". Однако в своем обращении он не признал, что произошел прорыв границы.

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино (Курская область), был стрелковый бой, но никакого прорыва не произошло", – написал губернатор.

Кроме того, глава региона поспешил похвалить "эффективную" работу военнослужащих пограничного управления ФСБ и минобороны, которые, по его словам, "прорыва не допустили и отразили атаку врага".

Комментарии минобороны России и ФСБ

Не отстало со "своевременным" официальным сообщением и минобороны страны-агрессора.

Так, в оборонном ведомстве России заявили об "успешной" защите границы. "Украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино", – заявили в ведомстве.

В российском минобороны начали подчеркивать, что все атаки отбиты, а нарушений границы не допущено.

"С 8.00 до 8.25 отражены четыре атаки украинских ДРГ, которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", – рассказали об "успехах" в российском минобороны.

Не отстала с комментариями и ФСБ. Она в свою очередь заявила, что информация о заходе диверсантов к приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей "не соответствует действительности".

Так, прорыва границы там также не торопились подтверждать. Зато в российской спецслужбе заявили, что с 10 марта "при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, САУ Caesar".

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Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что полномасштабная война на территории Украины продолжается уже более 2 лет. За это время украинским защитникам удалось "затрофеить" немало вражеской техники, которая теперь работает против врага.

"Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет", – объяснил Юсов.

По словам Юсова, российские добровольческие подразделения действуют как отдельные структуры, поскольку они сформированы исключительно из граждан России.

"Они, конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", – пояснил представитель ГУР.