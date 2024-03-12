Показывает слабость Путина: к каким последствиям может привести операция добровольцев в России

Российские добровольцы трех легионов 12 марта зашли на территории Белгородской и Курской областей, что в России. Эти события показывают, что путинский режим не является монолитным.

О чем в разговоре с 24 Каналом отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Российская пропаганда всеми силами будет пытаться скрыть реальные события, особенно перед выборами Путина.

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Прорыв российской границы

25 лет назад, когда Владимир Путин шел к власти и еще был никому не известен, ему надо было показать свою власть. Для этого в стране-агрессоре могло где-то что-то взорваться, чтобы диктатор мог показать свою "силу", заметил Ступак.

Сейчас в России готовятся к перевыборам Владимира Путина, которые должны состояться уже 15 – 17 марта. И российскому диктатору подобные операции, которые происходят в Курской и Белгородской областях очень невыгодны.

"Это указывает на его слабость. Он не может на это быстро отреагировать. Возможно, со временем будут какие-то последствия, как накопительный эффект может повлиять на доверие его окружения и людей, которым рассказывают, что Путин "держит все под контролем". Сейчас это трудно прогнозировать, но хотелось бы, чтобы это влияние было гораздо раньше", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Сейчас и российская пропаганда активно будет работать над тем, чтобы скрыть реальные последствия того, что происходит. Через экран в глаза российскому потребителю будут рассказывать, мол, "попытка прорыва неудачная" и именно так будут докладывать Путину.

"Если люди начнут говорить, им скажут: не дискредитируйте вооруженные силы России. Банально закроют рот, что и происходит уже последние 25 лет", – добавил Ступак.

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