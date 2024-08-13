Украина до последнего не сообщала Западу деталей операции в Курской области, – Bloomberg

Украина готовила нападение на приграничные территории России на фоне пребывания в глухой обороне на фронте. Речь идет о Курской области, в которой сейчас идут бои.

Наше государство до последнего не делилось с Западом деталями наступления в Курской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди стран Запада.

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Украина до последнего не делилась с Западом деталями операции

Как рассказал чиновник одной из стран Запада, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, который бы застал Россию врасплох. По его словам, украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на территории Курской области "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Bloomberg пишет, что по состоянию на сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию. В то же время представитель НАТО, который знаком с текущими разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.

Только накануне, 12 августа, Владимир Зеленский впервые подтвердил проведение операций в Курской области. Украинский лидер подчеркнул, что на ставке Александр Сырский доложил об оборонительных действиях на фронте и операции на территории России. Президент также поблагодарил бойцов за работу.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался намекать о проведении операций ВСУ в Курской области. Сначала генерал 8 августа выложил в своем телеграм-канале фото, и подписал его так: "Работаю в выходном районе".