Наша держава до останнього не ділилась із Заходом деталями наступу у Курській області. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела серед країн Заходу.

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Україна до останнього не ділилась із Заходом деталями операції

Як розповів посадовець однієї з країн Заходу, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив Росію зненацька. За його словами, українське керівництво не ділилося конкретною інформацією про операцію на території Курської області "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

Bloomberg пише, що станом на зараз на Заході утримуються від конкретних оцінок операції ЗСУ, але вважають малоймовірним, що українські війська зможуть утримати російську територію. Водночас представник НАТО, який знайомий із поточними розвідданими, каже, що ця операція має важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути виклик Кремлю.

Тільки-но напередодні, 12 серпня, Володимир Зеленський вперше підтвердив проведення операцій у Курській області. Український лідер підкреслив, що на ставці Олександр Сирський доповів щодо оборонних дій на фронті та операції на території Росії. Президент також подякував бійцям за роботу.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський намагався натякати про проведення операцій ЗСУ у Курській області. Спочатку генерал 8 серпня виклав у своєму телеграм-каналі фото, й підписав його так: "Працюю у вихідному районі".