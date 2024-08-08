Россия потеряла полный контроль над территорией до 350 квадратных километров на Курщине, –СМИ

Россияне жалуются, что якобы украинские войска продвинулись далеко вглубь Курской области. По последним данным российских СМИ, общая площадь территории, над которой Россия могла потерять контроль, достигла 350 квадратных километров.

Такие подсчеты россияне опубликовали по состоянию на вечер среды, 7 августа. Говорят, что на этой территории якобы видели украинских военных, передает 24 Канал.

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Над какими населенными пунктами Россия могла потерять контроль

Близкие к российскому минобороны телеграмм-каналы отмечали, что якобы в 18:00 7 августа украинские войска зашли в западные пригород Суджи. Также, по их данным, ВСУ заняли населенные пункты Горналь, Гуево и Куриловка, находящиеся южнее.

Кроме того, похоже, что российские войска потеряли контроль над Леонидовым и Любимовкой, что находятся на северо-западе. Под угрозой потери также поселок Коренево – говорят, что ВСУ якобы достигли его окрестностей.

Добавим, что эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что "прорыв" в Курской области продемонстрировал слабость российской границы, невозможность российских войск противостоять угрозам на своей территории, а также то, что большинство военного потенциала сосредоточены в Украине.

Россия остается слабо защищенной от любых угроз. Я бы сейчас не говорил о возможности различных рейдов, но эта демонстрация должна была бы показать российскому патриотическому населению, что путинский режим тянет их на многие поколения в бедность, пренебрежение и бесперспективность,

– сказал он.