Танковое подразделение 225 ОШБ показало, как ехал освобождать Любимовку в Курской области
Источник:Подразделение ТУР 225 ОШБ
В Курской области произошел прорыв границы. Одно из танковых подразделений показало, как едет вглубь области освобождать очередной населенный пункт.
Украинские военные продолжают операцию в Курской области. В частности, они продвинулись к Любимовке, передает 24 Канал.
Смотрите также Нам чужого не надо: в МИД объяснили, для чего Украине операция в Курской области
Украинские военные продвигаются
В сети показали видео, как наши военные готовились освобождать Любимовку в Курской области. На записи можно увидеть, что туда двигались танки, однако не только.
Кроме танков, там также можно заметить самолеты. Украинские военные продолжают выполнять свою работу и успешно проводят действия на территории врага.
Наши воины готовили освобождать Любимовку: смотрите видео
В отличие от России, Украине не нужно чужое. Наше государство не заинтересовано в том, чтобы забирать территории Курской области.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Чиновник отметил, что Украина достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать так, как необходимо для безопасности и защиты. Кстати, эта операция помогает фронту, – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.