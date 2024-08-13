Танковое подразделение 225 ОШБ показало, как ехал освобождать Любимовку в Курской области

В Курской области произошел прорыв границы. Одно из танковых подразделений показало, как едет вглубь области освобождать очередной населенный пункт.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области. В частности, они продвинулись к Любимовке, передает 24 Канал.

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Украинские военные продвигаются

В сети показали видео, как наши военные готовились освобождать Любимовку в Курской области. На записи можно увидеть, что туда двигались танки, однако не только.

Кроме танков, там также можно заметить самолеты. Украинские военные продолжают выполнять свою работу и успешно проводят действия на территории врага.

Наши воины готовили освобождать Любимовку: смотрите видео

В отличие от России, Украине не нужно чужое. Наше государство не заинтересовано в том, чтобы забирать территории Курской области.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Чиновник отметил, что Украина достигает соответствующих целей в Курской области и будет продолжать действовать так, как необходимо для безопасности и защиты. Кстати, эта операция помогает фронту, – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.