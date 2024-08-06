"Пи**а на**й, самолеты над головой": в Курской области летают Су-25, на границе – бои

Российские власти заявили о прорыве границы в Курской области. Там летают Су-25 и видно дым от пожара.

Ранее в России заявили, что в городе Суджа, который расположенном в 10 километрах от границы с Украиной, прорвали границу. Местные распространяют видео, где можно увидеть, какая там ситуация сейчас, передает 24 Канал.

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Самолеты летают очень низко

На записи можно увидеть, что там творится сплошной хаос. Очевидно, россияне не были готовы к очередному прорыву границы. Над Курской областью летают несколько Су-25. также на видео можно рассмотреть столб дыма от пожара на бензовозе.

Здесь п**да полная,

– резюмировал автор видео.

Кроме этого, сообщают, что на границе идут бои.

Это видео содержит нецензурную лексику.

В Курской области прорыв границы: смотрите видео

Стоит отметить, что в прорыве границы российские власти обвинили "украинские формирования".