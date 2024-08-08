Фантастическая пощечина Путину: какие последствия будет иметь "прорыв" границы на Курщине и какая польза Украине

Утром 6 августа в России начали жаловаться о якобы "прорыве" границы в Курской области и традиционно обвинили в этом Украину. Эта ситуация – пощечина диктатору Владимиру Путину, который не способен защитить границы России.

События в Курской области уже нанесли Кремлю как репутационные потери, так и в живой силе и технике. Чем для России обернется так называемый "прорыв" границы, как это сыграет на пользу Украине и кого Путин сделает виновным – специально для 24 Канала разбирались эксперты.

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Какая цель так называемого "прорыва" границы

По мнению политолога Олега Саакяна, действия, которые происходят в Курской области, нацелены сбить темпы наступления оккупантов на Востоке. Ведь россиянам приходится привлекать резервы, которые могли бы усилить их наступательные операции.

"Это срывает планы врага относительно возможности наступления через границу. Это программа, которая выходит за пределы минимальной. Вполне вероятно, что таким образом создается дополнительный актив в руках Украины для того, чтобы тезис учитывать реалии на земле перестал играть на руку исключительно России", – отметил политолог.

что руководство Украины официально не подтверждало причастность нашего государства к событиям в Курской области России.

Кроме того, международные партнеры могут воспринять ситуацию в Курской области как усиление украинских позиций. Также это может повлиять на риторику Кремля относительно так называемых "мирных" переговоров, где Украина якобы должна идти на уступки.

Военный эксперт и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь убежден, что целью "прорыва" границы Курской области могут быть более серьезные и амбициозные задачи, чем, например, только оттягивание российских сил и средств. С этим хорошо справлялись российские добровольцы во время своих рейдов.

По его словам, действия на территории Курской области имеют целью 3 задачи:

стратегическая – создание сильной позиции Украины на переговорах с новым президентом Соединенных Штатов;

– создание сильной позиции Украины на переговорах с новым президентом Соединенных Штатов; оперативная – достижение изменений на фронте. Речь идет о дилемме российского командования, откуда брать резервы для обороны Курской области;

– достижение изменений на фронте. Речь идет о дилемме российского командования, откуда брать резервы для обороны Курской области; тактическая – изменение ситуации на Сумщине.

Самусь объяснил, что эта нестандартная операция может расшатать российскую концепцию войны. Дело в том, что оккупанты имеют политическую задачу оккупировать весь Донбасс до президентских выборов в США. Они тоже готовятся к приходу нового президента и это для них формирование сильной позиции, потому что в их концепции центр войны – Донбасс. Так что теперь перед Кремлем стоит дилемма:

выводить резервы из Донбасса, фактически останавливать наступление, отказаться от политической задачи и попытаться нейтрализовать угрозу в Курской области и на Юге;

продолжать наступление на Донбассе.

Самусь предположил цель операции в Курской области: смотрите видео

Эксперт по национальной безопасности Иван Варченко объяснил, что для переговорного процесса между Украиной и Россией, нашему государству нужны сильные позиции. В то же время для проведения операций, которые бы расширяли фронт, оттягивали силы врага и создавали дополнительные точки давления на врага, Силам обороны нужны значительные человеческие и технические ресурсы.

Если достаточно ресурсов, то удары по российской территории позволили бы оттягивать оккупационные силы с других направлений. Это облегчило бы работу тем подразделениям, которые длительное время находились в обороне,

– подчеркнул Варченко.

Как события в Курской области могут сыграть на руку Украине

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что активные действия в Курской области России заставят россиян ослабить другие участки фронта, чтобы сдерживать давление на границе с Украиной.

Так, если враг снимет даже одну бригаду с Восточного фронта и перебросит ее в Курскую область, это, по мнению Свитана, уменьшит давление на украинские войска в Донецкой области.

Сейчас неизвестно, что именно происходит на территории Курской области. Впрочем, как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, там может формироваться санитарная зона. В частности, здесь есть несколько интересных фактов:

российский город Суджа расположен менее чем в 10 километрах от границы с Украиной;

к этому населенному пункту ведет основная логистическая трасса;

частично город был близок к полной эвакуации населения, оттуда уже вывезли немало людей, поэтому там немного гражданских.

До Суджи нет населенных пунктов, там – открытое поле, магистраль. А сам населенный пункт может использоваться для укрытия, то есть сохранения каких-то стабильных позиций.

Где расположена российская Суджа: показываем на карте

"Если произойдет так, что до Суджи территория превратится в серую зону, – а это уже происходит, – то это будет неплохо. Это будет на пользу для нас", – добавил Коваленко.

Коваленко предположил, что на территории России формируется санитарная зона: смотрите видео

Кроме улучшения переговорных позиций Украины, ситуация на Курщине имеет и тактические ходы. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник заметил, что город Суджа является логистическим центром, который обеспечивает вражескую группировку "Север". А местная газораспределительная станция, которая обеспечивает поставки в Венгрию, также может стать элементом давления на Кремль.

Не стоит забывать и о потерях, которые Россия несет на своей же территории. В частности, за это время уже было уничтожено два российских вертолета Ка-52 и один Ми-28. В то же время российские военные сдаются в плен.

Самое главное, это фантастическая пощечина Владимиру Путину, который не может гарантировать неприкосновенность российских границ,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Перебросит ли Россия войска с горячих направлений

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Россия может привлечь для обороны Курской области те резервы, которые могла планировать использовать в Донецкой или Харьковской областях.

"Россия уже сейчас может перебрасывать те силы, которые в перспективе могли бы поехать под Покровск, Торецк или под Часов Яр. Эти войска не поедут на Восток, а будут отправлены в Суджу и близлежащие села", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Что же касается тех оккупационных войск, которые сейчас находятся на Востоке Украины, то сейчас нет информации, что Москва решила передислоцировать определенные резервы в Курскую область. Однако это может измениться.

"Не исключено, что будут определенные переформатирования на фронте и Россия будет вынуждена оттягивать свои силы. Это может быть со временем, пока говорить рано. На этом этапе можно сказать, что определенные резервы, которые Россия могла бы применить на других направлениях, в частности на Востоке, – она будет вынуждена привлекать в Курской области", – подытожил Мусиенко.

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В то же время военный эксперт и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь убежден, что захватчики не откажутся от политической задачи – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Могу предположить, что они не откажутся от своей политической задачи оккупировать весь Донбасс и поэтому залезут в ловушку, которую сами создали, и будут делать вид, что в Курской области ничего не происходит,

– сказал военный эксперт.

По его мнению, сейчас может повториться комбинация 2022 года, когда ВСУ осуществляли маневры то на Харьковском, то на Херсонском направлении и в итоге Россия "пропустила оба гола".

Спровоцирует ли это протесты в России

События на Курщине имеют большое значение. Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что они демонстрируют то, что военные действия могут идти не только на территории Украины.

"Это поднимает цену войны для России. Рано или поздно это будет влиять на общественные настроения населения и поведение российской власти", – отметил Фесенко.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не верит, что так называемый "прорыв" границы как-то повлияет на настроения рядовых граждан страны-агрессора.

Не будет какой-то волны недовольства, протестов, если сравнивать, что Путин обещал россиянам в 2022 году и что они имеют в 2024. Этого ресурса недостаточно, не стоит ожидать общей реакции от общества,

– подчеркнул Коваленко.

Кого Путин сделает козлом отпущения

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сейчас на территории Курской области может находиться много российских захватчиков, которые до этого тщетно пытались захватить Харьков, а потом их отвели. Поэтому Кремль может сделать их козлом отпущения за "прорыв" границы.

Из-за такого отношения российские военные в любой момент могут решить перестать сопротивляться. Это не означает, что они перейдут на украинскую сторону, но возможно расшатывание армии изнутри.

"Есть много разных вариантов, я очень надеюсь на это расшатывание в российской армии, которое может быть вызвано такими событиями", – отметил Шейтельман.