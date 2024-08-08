Бои достигли поселка Коренево Курской области: какая там сейчас ситуация

В Курской области уже третий день продолжаются бои после якобы "прорыва" границы. За это время бои достигли поселка Коренево, который расположен в 25 километрах от Сумской области.

Расстояние от Коренево до Курска составляет около 130 километров. Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала жителей ограничить передвижение по поселку.

Смотрите также В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией

Что известно о Коренево

Коренево – это небольшой рабочий поселок и районный центр в западной части Курской области. По последним данным, там проживает около 5,5 тысячи человек. Располагается он в 25 километрах от Сумской области.

Поселок является частью украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина и имеет несколько промышленных объектов, среди которых заводы, энергетические предприятия, зернохранилище и нефтебаза, которая пока не функционирует.

Какая ситуация в Коренево

7 августа в сети появились сообщения о том, что бои уже достигли Коренево. Это свидетельствует о том, что глубина "прорыва" границы увеличилась до 25 – 30 километров.

Один из российских телеграм-каналов, который критически настроен к минобороны России, утверждает, что украинские силы якобы подошли к Коренево, где их "с боем остановили".

С другой стороны, Z-каналы, которые близки к Минобороны страны-агрессора, сообщают о том, что украинские силы якобы направили свои резервы в Коренево.

Глава Кореневского района призвала жителей ограничить передвижение по поселку из-за обострения ситуации на приграничных территориях.

"Уважаемые жители Кореневского района! Просьба ограничить передвижение по поселку с целью вашей безопасности", – заявила Дегтярева.

Заметим, что по подсчетам российских СМИ, страна-агрессора могла потерять контроль над значительной частью Курской области. Говорится о 350 квадратных километрах.