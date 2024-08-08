Відстань від Коренево до Курська складає близько 130 кілометрів. Голова Коренівського району Маріна Дєгтярьова закликала мешканців обмежити пересування селищем.

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Що відомо про Коренево

Коренево – це невелике робітниче селище і районний центр у західній частині Курської області. За останніми даними, там проживає близько 5,5 тисячі осіб. Розташовується воно за 25 кілометрів від Сумської області.

Селище є частиною українського етнічного та культурного краю Східна Слобожанщина і має кілька промислових об'єктів, серед яких заводи, енергетичні підприємства, зерносховище та нафтобаза, яка наразі не функціонує.

Яка ситуація у Коренево

7 серпня у мережі з'явились повідомлення про те, що бої вже досягли Коренево. Це свідчить про те, що глибина "прориву" кордону збільшилася до 25 – 30 кілометрів.

Один з російських телеграм-каналів, який критично налаштований до Міноборони Росії, стверджує, що українські сили нібито підійшли до Коренево, де їх "з боєм зупинили".

З іншого боку, Z-канали, які близькі до Міноборони країни-агресорки, повідомляють про те, що українські сили нібито направили свої резерви до Коренево.

Голова Коренівського району закликала мешканців обмежити пересування селищем через загострення ситуації на прикордонних територіях.

"Шановні мешканці Коренівського району! Прохання обмежити пересування селищем з метою вашої безпеки", – заявила Дєгтярьова.

Зауважимо, що за підрахунками російських ЗМІ, країна-агресорка могла втрати контроль над значною частиною Курської області. Мовиться про 350 квадратних кілометрів.