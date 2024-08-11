Путин уже не тот: о чем свидетельствует поведение диктатора в отношении Курщины

После так называемого "прорыва" границы в Курской области Владимир Путин созвал заседание совбеза. Глава Кремля имел вид "бледной моли" и называл это якобы "провокацией".

Политолог Олег Лесной заметил 24 Каналу, что Путину было очень не весело и это совсем не похоже на того диктатора, который был еще 2 года назад. Партнеры ожидали эскалации из-за ситуации на Курщине, но этого не произошло.

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Путин перед выбором

"Все ожидали, что Путин сразу схватится за свою ядерную "палку" и будет ею всех пугать. Нет, он схватился за бумажку, читал ее и всем было грустно", – сказал политолог.

По его мнению, Путину, который очень любит символизм, сейчас должно быть несладко, ведь один Курск диктатор уже потерял. Говорится о подводной лодке Курск, которая затонула в августе 2000 года. Да и вообще август всегда был неудачным месяцем для Российской империи.

Путин как "великий историк" прекрасно знает это, поэтому такой невеселый и поэтому не может принять решение. По подводной лодке "Курск" долго не принимали решения, пока там все не погибли. Так же может быть и с Курщиной – пока она не "утонет" Путин будет думать, что оно решится,

– подчеркнул политолог.

Что известно об аварии "Курска" В августе 2000 года российский атомный подводный корабль "Курск" был на учениях в Баренцевом море. Причиной аварии стал взрыв практической торпеды и судно пошло на дно. Часть экипажа погибла сразу, часть смогла выжить. Но из-за того, что Россия тянула с поисками и не позволила сразу другим странам помочь – остальной экипаж также погиб. В то же время Путин, который тогда был в отпуске, даже не прервал его. Поведение диктатора вызвало шквал критики в его сторону.

Сейчас авторитет Путина опирается на медийную машину России, которая в свою очередь пытается приглушить информацию о Курщине. Пока это работает, но главе Кремля все равно надо принимать решение: или перебрасывать туда войска с территории Украины, или сделать вид, что ничего не происходит и терять территории.

"Учитывая то, как ведет себя Путин и его генералитет – решение летает где-то между "башнями". Его еще нет", – подытожил политолог.