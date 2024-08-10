Только хаотичные движения: почему россияне не смогли отреагировать на операцию в Курской области

Утром 6 августа российские власти заявили о "прорыве" границы в Курской области. Однако в целом их реакция свидетельствует о неспособности россиян противостоять действиям сил, действующих в этом регионе.

Российских сил и линий обороны на этом направлении не было. Это 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

Смотрите также В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией

"Реакция, которую мы увидели – это почти полная неспособность россиян противостоять таким действиям тех подразделений, которые действуют на их территории. Мы видим, что российских сил и линий обороны на этом направлении фактически не было", – сказал он.

Россияне не могут противостоять этим силам

Тарас Жовтенко отметил, что оккупанты заявляли о якобы строительстве линий обороны в течение последних двух лет. Однако очевидно, что российское военное руководство потратило миллиарды, которые на это выделялись, на что-то другое.

Читайте также Бои в Курской области: враг запустил информационную операцию, чтобы скрыть собственные неудачи

Сейчас ситуация на Востоке Украины такая, что минимум 70% северной группировки вражеских войск привлечено в боях на украинских территориях. Поэтому даже количественно россияне не имеют что противопоставить, не могут дать ответ силам, которые действуют в Курской области.

Мы сейчас видим абсолютно хаотичные движения российского командования. Вероятно, уже перебрасываются подразделения Тихоокеанских десантников на Курское направление. Потому что заметили передвижение техники, которая похожа на ту, которая стоит на вооружении именно этих подразделений вооруженных сил России,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.