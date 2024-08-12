Преодолели мины и зубы дракона, – военный о прорыве в Курской области

Владимир Зеленский 12 августа подтвердил, что украинские военные осуществляют операции в Курской области России. Один из военных, который участвует в прорыве, сообщил, что Силы обороны продвинулись до 30 километров вглубь.

Это расстояние нашим защитникам в Курской области удалось преодолеть по прямой от границы. В то же время украинским военным все же пришлось преодолеть защитные сооружения оккупантов.

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Военный рассказал о продвижении ВСУ в Курскую область

Военный в комментарии Суспильному рассказал, что его группировка обеспечивала прорыв границы.

Мы преодолели минные заграждения, противотанковый ров и зубы дракона. Прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника,

– отметил защитник.

Он также отметил, что в первый день ВСУ удалось продвинуться на семь километров. По словам военного, в целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить.



Журналисты Общественного также показали примерную карту территорий России, которая может находиться под контролем наших защитников.



Приблизительная площадь территории России, которую контролируют ВСУ / Карта Суспільного

К слову, во время Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский проинформировал президента Владимира Зеленского, что украинские войска активно проводят наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины сообщил, что сейчас под украинским контролем находится около 1 000 квадратных километров российской территории.

Аналитики DeepState сообщают, что Украина сейчас сохраняет контроль над примерно 44 населенными пунктами Курской области, тогда как статус еще 10 остается неопределенным. Эксперты предупреждают, что их оценка может быть значительно консервативной.