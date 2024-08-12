Сейчас внимание всего мира обращено к тому, что происходит на Курщине. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу, что украинская власть должна была рассказать о рейде, потому что эти детали важны для наших партнеров.

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Россия не готова к эскалации

Мы увидели достаточно положительную, оптимистичную реакцию Запада на такую операцию. Звучали одобрительные заявления со стороны немецких, французских, американских партнеров. Даже говорилось о поставках дополнительного вооружения.

Самое главное, что мы увидели во всех этих заявлениях, – это то, что наши партнеры перестали верить в российские мифы. Они больше не верят, что Россия не может проиграть, что она отреагирует ядерным оружием,

– рассказал Александр Краев.

На самом деле именно эти два мифа были фактором сдерживания для Запада в вопросе полноценной помощи. К тому же открытый брифинг об операции на Курщине был нужен для иностранных партнеров. Так Украина показала, что готова "играть" открыто, четко и будет сообщать о своих шагах.

Кроме брифинга, вполне вероятно проводились и закрытые консультации с западными представителями.

Позволят ли Украине удары по России

Сейчас часть наших союзников не возражает против использования их оружия по территории оккупантов. Хотя запрета до сих пор соблюдаются в США, но, вероятно, вскоре его могут снять.

Страна, которая переживает агрессию, должна оказывать сопротивление агрессивным действиям соседнего государства, имеет право наносить удары по скоплению войск, по объектам, которые считает нужным, или они на территории жертвы агрессии, или на территории агрессора,

– подчеркнул Александр Краев.

Стоит ожидать, что США все-таки снимут запрет, а на решение Джозефа Байдена повлияют успехи ВСУ на Курщине, понимание, что Владимир Путин не готов к эскалации и отсутствие необходимости ориентироваться на избирателей, ведь свою кандидатуру с выборов он снял.