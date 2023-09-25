Задание от Лукашенко: на польско-белорусской границе очередной "прорыв мигрантов"

Минобороны Польши обнародовало очередное видео, как "мигранты" из Белоруссии пытались порвать границу со страной. Произошло это 24 сентября, провокация завершилась неудачей.

Подобные действия белорусов напрямую связаны с войной, которую Россия объявила против Украины, уверен кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он рассказал для 24 Канала с какой целью, вероятно, и дальше будут продолжаться провокации на границе с Польшей.

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Провокации с белорусскими "мигрантами" периодически проходят еще с 2021 года. Несмотря на дополнительные меры безопасности, организованные на польской границе, часто ситуация обостряется и агрессивные молодые люди, которые выдают себя за мигрантов, не только уничтожают барьеры на границе между странами, но и совершают нападения на служебные автомобили, автомобили пограничной службы Польши и т.д.

Это делается для того, чтобы внести новую дестабилизацию на границе,

– убежден Желиховский.

Провокации продолжатся

Подобные нашествия происходят периодически. Недавно границу Беларуси хотели пересечь 34 человека.

Это продолжится, пока будет продолжаться вторжение России на территории Украины, считает аналитик.

Он убежден, что провокации начались еще тогда, когда Россия нагнетала ситуацию и планировала нападение еще с 2021 года. Такие действия служили своеобразным отвлекающим фактором.

Их цель – и дальше отвлекать Республику Польшу от ситуации в Украине, от помощи и тому подобное.

Уже есть информация, что Польша будет строить новые заграждения в тех местах, где это было проблематично, например на реках или болотах, чтобы не допустить проникновения и более негативных последствий в этой ситуации,

– резюмировал Желиховский.

Зачем Беларусь провоцирует Польшу: смотреть видео

Детальнее о ситуации на белорусско-польской границе