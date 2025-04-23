Эти планы у России давно: военный оценил, может ли враг дойти до Днепропетровщины

Россияне не планируют останавливаться на линии фронта и, возможно, даже хотят выйти на админграницы Днепропетровской области. Этот план якобы должны реализовать до 9 мая.

Попытки выйти в Днепропетровскую область предпринимаются не впервые. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что такую информацию подтверждают в ОСУВ "Хортица".

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Какие дальнейшие планы врага

"Противник имел такие планы давно, просто менял дедлайн. Планы были еще осенью 2024 года, когда серьезно обсуждали, сколько километров осталось от Донецкой области до Днепропетровщины", – отметил военный.

Последние полгода мы также слышим, что враг собирается выполнить свой план, но пока этого не произошло. Однажды Россия пробовала осуществить прорыв, обходя Покровск с юга, но этот риск оказался неоправданным. Тогда оккупанты "вытянули" свою логистику и пошли на рисковый маневр, который не дал результата.

Украинским силам удалось заблокировать врага. Но в дальнейшем россияне, будут пробовать реализовать определенные задачи из политически-пропагандистских соображений,

– добавил Александр Мусиенко.

Так враг хочет показать, что якобы расширяет фронт, а Россия доминирует на поле боя. С военной точки зрения, говорить об успехах россиян очень сложно, потому что они не имеют для этого сил и мощностей.

Но, учитывая то, как Кремль использует различные пропагандистские инструменты и постоянно ведет информационную войну, вполне возможно, что Россия попытается реализовать сценарий захода на Днепропетровщину.

Напомним, в Днепропетровском облсовете объяснили, что "анонимные источники" часто пишут о якобы прорыве в область, но к таким публикациям надо относиться критически. Сейчас враг не пересек админграницу Днепропетровщины.