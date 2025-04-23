Спроби вийти до Дніпропетровщини робляться не вперше. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що таку інформацію підтверджують в ОСУВ "Хортиця".

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Які подальші плани ворога

"Противник мав такі плани давно, просто змінював дедлайн. Плани були ще восени 2024 року, коли серйозно обговорювали, скільки кілометрів залишилося від Донеччини до Дніпропетровщини", – зауважив військовий.

Останніх пів року ми також чуємо, що ворог збирається виконати свій план, але поки цього не сталося. Одного разу Росія пробувала здійснити прорив, обходячи Покровськ з півдня, але цей ризик виявився невиправданим. Тоді окупанти "витягнули" свою логістику й пішли на ризиковий маневр, який не дав результату.

Українським силам вдалося заблокувати ворога. Але надалі росіяни, пробуватимуть реалізувати певні завдання з політично-пропагандистських міркувань,

– додав Олександр Мусієнко.

Так ворог хоче показати, що нібито розширює фронт, а Росія домінує на полі бою. З військового погляду, говорити про успіхи росіян дуже складно, бо вони не мають для цього сил і потужностей.

Але, зважаючи на те, як Кремль використовує різні пропагандистські інструменти та постійно веде інформаційну війну, цілком можливо, що Росія спробує реалізувати сценарій заходу на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, у Дніпропетровській облраді пояснили, що "анонімні джерела" часто пишуть про нібито прорив в область, але до таких публікацій треба ставитися критично. Наразі ворог не перетнув адмінкордон Дніпропетровщини.